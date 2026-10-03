Перебував у СІЗО майже рік: режисер Андрій Білоус вийшов під заставу

Ексдиректор Молодого театру Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальному насильстві, вийшов з-під варти. Йому зменшили розмір застави.

Театральний педагог університету ім. Карпенка-Карого, колишній художній керівник Київського національного академічного Молодого театру Андрій Білоус вийшов з слідчого ізолятора. Про це повідомили захисники з адвокатського об'єднання "Клочков & партнери".

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Адвокати наголосили, що виходу Білоуса з установи, де він перебував під вартою, передував рік надзвичайно складної роботи, під час якої захисники боролися за можливість внести заставу та зменшенням її розміру згодом.

Андрій Білоус після виходу з СІЗО Фото: з відкритих джерел

Зазначимо, у серпні суд визначив суму застави, як альтернативу перебуванню під вартою в розмірі 1500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 4 992 000 грн.

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Як інформувало "Суспільне", адвокат Володимир Клочков наголошував, що родина Білоуса не має можливості внести всю суму застави, а майно сім'ї, яке можна було б продати для внесення застави, було арештоване в межах справи. Захист оскаржив розмір застави, подавши апеляційну скаргу.

Наприкінці вересня дружина Андрія Білоуса Ірина повідомила, що суд, узявши до уваги "виписки по зарплаті та майну", зменшив розмір застави до 1 мільйон 300 тисяч гривень. Необхідну суму було зібрано за два дні.

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