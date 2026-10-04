"Человек-паук" развелся с женой: у нее уже есть ребенок от другого (фото)

Американский актер Тоби Магуайр и Дженнифер Мейер официально развелись. Согласно судебным документам, брак бывших супругов был официально расторгнут 21 сентября, и обеим сторонам восстановлен статус незамужних лиц.

Об этом сообщает издание Page Six.

Тоби Магуайр развелся

"Вынесено решение о расторжении брака. Статус брака или партнерства прекращен, а сторонам восстановлен статус незамужних лиц", — говорится в документах.

Впрочем, бывшие супруги прибегли к процедуре раздельного решения вопросов, что означает: некоторые аспекты развода ещё требуют урегулирования.

Соответствующее решение было официально зарегистрировано в Верховном суде Лос-Анджелеса в четверг, 1 октября.

В судебных документах не уточняется, какие именно вопросы остались нерешенными, однако указано, что все дела, кроме самого расторжения брака, будут рассматриваться отдельно.

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Тоби Магуайр и Дженнифер Мейер Фото: Wireimage

Магуайр и Мейер — которые расстались почти десять лет назад — договорились привлечь частного арбитра для урегулирования оставшихся споров в процессе достижения окончательного соглашения.

История пары

Звезда фильма "Человек-паук" и дизайнер ювелирных изделий расстались в 2016 году после девяти лет брака. Четыре года спустя, в октябре 2020 года, Мейер подала документы на развод.

У бывших супругов двое детей: 19-летняя дочь Руби и 17-летний сын Отис.

Тоби Магуайр наиболее известен по роли Человека-паука Фото: Соцсети

Впоследствии Мейер завела новые отношения с музыкальным продюсером Джеффри Огунлеси; в августе 2024 года пара обручилась. У них уже даже родился общий ребёнок — девочка.

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