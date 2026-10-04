"Людина-павук" розлучився з дружиною: у неї вже є дитина від іншого (фото)

Американський актор Тобі Магвайр і Дженніфер Меєр офіційно розлучилися. Згідно із судовими документами, шлюб колишнього подружжя було офіційно розірвано 21 вересня, а обом сторонам повернуто статус неодружених осіб.

Про це повідомляє видання Page Six.

Тобі Магвайр розлучився

"Винесено рішення про розірвання шлюбу. Статус шлюбу або партнерства припинено, а сторонам повернуто статус неодружених осіб", — йдеться в документах.

Утім, колишнє подружжя застосувало процедуру роздільного вирішення питань, що означає: певні аспекти розлучення ще потребують врегулювання.

Відповідне рішення було офіційно зареєстровано у Вищому суді Лос-Анджелеса в четвер, 1 жовтня.

У судових документах не уточнюється, які саме питання залишилися невирішеними, однак зазначено, що всі справи, окрім самого розірвання шлюбу, розглядатимуться окремо.

Тобі Магвайр і Дженніфер Меєр Фото: Wireimage

Магвайр і Меєр — які розійшлися майже десять років тому — домовилися залучити приватного суддю для врегулювання суперечок, що залишилися, у процесі досягнення остаточної угоди.

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Історія пари

Зірка фільму "Людина-павук" і дизайнерка ювелірних виробів розійшлися у 2016 році після дев’яти років шлюбу. Через чотири роки, у жовтні 2020-го, Меєр подала документи на розлучення.

У колишнього подружжя є двоє дітей: 19-річна донька Рубі та 17-річний син Отіс.

Тобі Магвайр найбільш відомий за роллю Людини-павука Фото: Соцмережi

Згодом Меєр почала нові стосунки з музичним продюсером Джеффрі Огунлесі; у серпні 2024 року пара заручилася. У них уже навіть народилася спільна дитина — дівчинка.

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