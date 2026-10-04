56-летний актер завязал роман с 28-летней девушкой: что известно (фото)

56-летний канадско-американский актёр и комик Уилл Арнетт рассказал, что "очень счастлив" с 28-летней Эммой Марчиано, дав редкое интервью об их отношениях.

Актёр сказал, что у них "всё очень хорошо", во время записи своего подкаста "Smartless", когда соведущие Джейсон Бейтман и Шон Гейс спросили его о личной жизни.

Уилл Арнетт встречается с 28-летней девушкой

"Я очень счастлив, очень-очень счастлив. Всё складывается замечательно", — добавил Уилл.

Однако, когда Бейтман спросил, какими могут быть их отношения через пять лет, звезда сериала "Замедленное развитие" не смог дать чёткого ответа.

"Если бы я, черт возьми, знал. Мне сейчас 56. За последние два года я кое-чему научился — в частности, отпускать любые представления о том, как всё должно происходить или сложиться", — признался комик.

Арнетт продолжил: "Как известно, жизнь подбрасывает чертовски много неожиданных сюрпризов, поэтому сейчас я стараюсь просто справляться с тем, что у меня перед глазами".

Видео дня

Эмма Марчиано Фото: Instagram

Кто такая Эмма Марчиано

Эмма — наследница бренда одежды Guess и дочь соучредителя компании Мориса Марчиано. Ранее издание People подтвердило, что она встречается с Арнеттом.

Кроме того, девушка является соучредительницей лос-анджелесского модного бренда Mimchik, который она запустила вместе с подругой Мией Казовской в октябре 2022 года.

Эмма Марчиано Фото: Instagram

Пара держит свои отношения в секрете; упоминание в подкасте стало первым случаем, когда Арнетт публично заговорил об их романе. Ранее комику приписывали роман с супермоделью и защитницей окружающей среды Кэролайн Мерфи.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

90-летний Вуди Аллен держался за руки со своей 55-летней женой Сун-И Превин во время прогулки в Испании.

62-летний американский актёр Николас Кейдж выглядел неузнаваемо, появившись на красной дорожке вместе со своей гораздо более молодой женой.

68-летняя американская певица Мадонна развлекалась со своим молодым возлюбленным, 30-летним Акимом Моррисом.