56-річний актор закрутив роман з 28-річною дівчиною: що відомо (фото)

56-річний канадсько-американський актор та комік Вілл Арнетт розповів, що "дуже щасливий" з 28-річною Еммою Марчіано, зробивши рідкісний коментар щодо їхніх стосунків.

Актор сказав, що в них "все дуже добре" під час випуску свого подкасту Smartless, коли співведучі Джейсон Бейтман і Шон Гейс запитали його про особисте життя.

Вілл Арнетт зустрічається з 28-річною дівчиною

"Я дуже щасливий, дуже-дуже щасливий. Усе складається чудово", — додав Вілл.

Однак, коли Бейтман запитав, якими можуть бути їхні стосунки через п’ять років, зірка серіалу "Уповільнений розвиток" не знайшов чіткої відповіді.

"Якби ж я, в біса, знав. Мені зараз 56. За останні два роки я дечого навчився — зокрема, відпускати будь-які уявлення про те, як усе має відбуватися чи скластися", — зізнався комік.

Арнетт продовжив: "Як відомо, життя підкидає стільки, в біса, несподіваних сюрпризів, тому зараз я намагаюся просто справлятися з тим, що маю перед собою".

Видео дня

Емма Марчіано Фото: Instagram

Хто така Емма Марчіано

Емма — спадкоємиця бренду одягу Guess і донька співзасновника компанії Моріса Марчіано. Раніше видання People підтвердило, що вона зустрічається з Арнеттом.

Також дівчина є співзасновницею лос-анджелеського модного бренду Mimchik, який запустила разом із подругою Мією Казовською у жовтні 2022 року.

Емма Марчіано Фото: Instagram

Пара тримає свої стосунки в таємниці; згадка в подкасті стала першим випадком, коли Арнетт публічно заговорив про їхній роман. Раніше коміку приписували роман із супермоделлю та захисницею довкілля Керолін Мерфі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

90-річний Вуді Аллен тримався за руки зі своєю 55-річною дружиною Сун-Ї Превін під час прогулянки в Іспанії.

62-річний американський актор Ніколас Кейдж виглядав невпізнавано, з'явившись на червоній доріжці разом з набагато молодшою ​​дружиною.

68-річна американська співачка Мадонна розважалася зі своїм молодим коханим, 30-річним Акімом Моррісом.