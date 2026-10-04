Умерла 13-летняя дочь известного актера: ее сестра нарушила молчание (фото)

17-летняя Мэйбел, старшая дочь Чада Лоу, написала трогательное послание в память о своей 13-летней сестре Фионе после её трагического самоубийства.

Мэйбел Лоу почтила память сестры, опубликовав в Instagram подборку архивных фотографий, на которых запечатлено, как они вместе росли и делили все моменты жизни.

Сестра Фионы Лоу обратилась к ней

"Я так сильно тебя люблю, Фиона. Хотела бы я, чтобы твоя короткая жизнь здесь была легче, и надеюсь, что теперь твоя душа обрела покой. Я всегда буду чтить тебя и беречь память о тебе. Я люблю тебя; надеюсь, ты знала, насколько сильно", — написала девочка.

Фиона Лоу с сестрой Фото: Instagram

В подборку вошли фотографии Мэйбел и Фионы на пляже; Фиона в машине с воздушными шариками к дню рождения; девочки, прижимающиеся друг к другу в лежаке для домашних животных; Фиона в кроватке в объятиях старшей сестры; Фиона в танцевальной студии и другие снимки.

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Фиона Лоу с сестрой Фото: Instagram

Умерла дочь Чада Лоу

Трогательные слова Мейбел прозвучали на фоне того, как семья получает множество искренних слов соболезнования и памяти об их любимой Фионе после её трагической гибели.

Семья Лоу сообщила о трагедии в заявлении от 29 сентября: "Мы глубоко потрясены потерей нашей любимой Фионы. Она была любящей девочкой — умной, творческой и увлеченной танцами. Она была светом нашей жизни. Её смерть стала сокрушительным ударом для всей нашей семьи; мы просим о молитвах и уважении к нашей частной жизни в это время".

Фиона — дочь актёра Чада Лоу и его жены Ким Пейнтер (у пары также есть младшая дочь Никси, которой 10 лет) — покончила с собой, что уже официально подтверждено.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Установлена причина смерти Фионы, дочери актёра Чада Лоу. 13-летняя девочка покончила с собой.

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