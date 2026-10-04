Померла 13-річна дочка відомого актора: її сестра порушила мовчання (фото)

17-річна Мейбел, старша донька Чада Лоу, написала щемливе послання пам’яті своєї 13-річної сестри Фіони після її трагічного самогубства.

Мейбел Лоу вшанувала сестру, опублікувавши в Instagram добірку архівних фотографій, на яких зафіксовано, як вони разом росли та ділили всі моменти життя.

Сестра Фіони Лоу звернулася до неї

"Я так сильно тебе люблю, Фіоно. Хотіла б я, щоб твоє коротке життя тут було легшим, і сподіваюся, що тепер твоя душа знайшла спокій. Я вічно шануватиму тебе й берегтиму пам’ять про тебе. Я люблю тебе; сподіваюся, ти знала, наскільки сильно", — написала дівчинка.

Фіона Лоу із сестрою Фото: Instagram

До добірки увійшли фотографії Мейбел і Фіони на пляжі; Фіона в машині з повітряними кульками до дня народження; дівчатка, які туляться одна до одної в лежаку для домашніх тварин; Фіона в ліжечку в обіймах старшої сестри; Фіона в танцювальній студії та інші знімки.

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Фіона Лоу із сестрою Фото: Instagram

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Зворушливі слова Мейбел з’явилися на тлі того, як родина приймає численні щирі слова співчуття та вшанування пам’яті їхньої улюбленої Фіони після її трагічної загибелі.

Родина Лоу повідомила про трагедію в заяві від 29 вересня: "Ми глибоко шоковані втратою нашої улюбленої Фіони. Вона була люблячою дівчинкою — розумною, творчою та захопленою танцями. Вона була світлом нашого життя. Її смерть стала нищівним ударом для всієї нашої сім’ї; ми просимо про молитви та повагу до нашого приватного життя в цей час".

Фіона — донька актора Чада Лоу та його дружини Кім Пейнтер (у пари також є молодша донька Ніксі, якій 10 років) — покінчила життя самогубством, що вже офіційно підтверджено.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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