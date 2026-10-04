80-летнюю девушку Бонда не узнать: как она изменилась (фото)

80-летняя американская актриса и модель Барбара Бах была неузнаваема, когда её заметили во время редкого появления на публике в Лос-Анджелесе.

Эта женщина наиболее известна своей ролью "девушки Бонда" в одном из самых любимых фильмов 70-х годов из этой долголетней франшизы. Она также снималась вместе с Харрисоном Фордом именно в тот период, когда он становился настоящей звездой кассовых сборов. Об этом пишет Daily Mail.

Барбара Бах сейчас

Бах выглядела удивительно свежо в стильном повседневном наряде: чёрном льняном пиджаке, чёрной футболке в тон и брюках-карго оливкового цвета.

Она прикрыла длинные волосы чёрной кепкой и держала при себе чёрную сумочку.

Барбара Бах Фото: The Image Direct

Барбара Бах Фото: The Image Direct

Кто такая Барбара Бах

Бах известна прежде всего своей работой в кино; в 1960-х годах она активно работала моделью, а позже безуспешно пробовалась на роль в сериале "Ангелы Чарли".

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Наибольшего успеха в карьере женщина добилась, сыграв в фильме о Джеймсе Бонде 1977 года "Шпион, который меня любил".

Она также является женой бывшего барабанщика группы The Beatles Ринго Старра.

В начале 70-х Барбара работала преимущественно в итальянских проектах, в частности в комедиях, криминальных триллерах и фильмах ужасов в жанре джалло.

Роль Ани Амасовой в фильме "Шпион, который меня любил" значительно повысила её популярность, ведь картина получила положительные отзывы поклонников и критиков после ряда противоречивых фильмов о Бонде, выходивших в конце 60-х и в 70-х годах.

Через год Бах снялась вместе с Харрисоном Фордом и Робертом Шоу в сиквеле "Отряд 10 из Наварона".

Несмотря на успех нашумевшего фильма о Бонде, Бах продолжала сниматься преимущественно в итальянских и европейских картинах вплоть до 80-х годов, а к середине того десятилетия фактически оставила актёрскую деятельность.

Барбара Бах в фильме "Шпион, который меня любил"

В 1988 году Бах и Старр вместе прошли курс реабилитации после того, как актриса на протяжении многих лет боролась с наркотической и алкогольной зависимостью; с тех пор они ведут трезвый образ жизни.

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