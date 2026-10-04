80-річну дівчину Бонда не впізнати: як вона змінилася (фото)

80-річна американська акторка й модель Барбара Бах виглядала невпізнанно, коли її помітили під час рідкісного виходу в світ у Лос-Анджелесі.

Жінка найбільше відома своєю роллю "дівчини Бонда" в одній з найулюбленіших стрічок 70-х років з цієї довготривалої франшизи. Вона також знімалася разом із Гаррісоном Фордом саме тоді, коли він ставав справжньою зіркою касових зборів. Про це пише Daily Mail.

Барбара Бах зараз

Бах виглядала напрочуд свіжо в стильному повсякденному вбранні: чорному лляному піджаку, чорній футболці в тон та штанах-карго оливкового кольору.

Вона прикрила довге волосся чорною кепкою та мала при собі чорну сумочку.

Барбара Бах Фото: The Image Direct

Барбара Бах Фото: The Image Direct

Хто така Барбара Бах

Бах відома насамперед своєю роботою в кіно, у 1960-х роках активно працювала моделлю, а пізніше невдало проходила проби для серіалу "Ангели Чарлі".

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Найбільшого успіху в кар'єрі жінка досягла, зігравши у фільмі про Джеймса Бонда 1977 року "Шпигун, який мене кохав".

Вона також є дружиною колишнього барабанника гурту The Beatles Рінго Старра.

На початку 70-х Барбара працювала переважно в італійських проєктах, зокрема в комедіях, кримінальних трилерах та фільмах жахів у жанрі джалло.

Роль Ані Амасової у фільмі "Шпигун, який мене кохав" значно підвищила її популярність, адже стрічка отримала схвальні відгуки фанатів і критиків після низки суперечливих фільмів про Бонда, що виходили наприкінці 60-х та у 70-х роках.

Через рік Бах зіграла разом з Гаррісоном Фордом і Робертом Шоу у сиквелі "Загін 10 із Наварон".

Попри успіх гучного фільму про Бонда, Бах продовжувала зніматися переважно в італійських та європейських стрічках аж до 80-х років, а до середини того десятиліття фактично залишила акторську діяльність.

Барбара Бах у фільмі "Шпигун, який мене кохав"

У 1988 році Бах і Старр разом пройшли курс реабілітації після того, як акторка протягом багатьох років боролася із залежністю від наркотиків та алкоголю; відтоді вони ведуть тверезий спосіб життя.

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