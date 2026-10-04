Старшая на 23 года жена известного актера рассказала об их отношениях (фото)

59-летняя британская кинорежиссёр Сэм Тейлор-Джонсон говорит, что не ощущает разницы в возрасте со своим мужем Аароном (36 лет), ведь он "работает уже 30 лет".

Она также похвалила актёра за то, что он помогает ей сохранять внутреннее равновесие. Об этом пишет Daily Mail.

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Пара познакомилась на съемках фильма "Стать Джоном Ленноном" в 2008 году, когда Аарону было всего 18, а Сэм — 42. Они не начинали отношения, пока не завершили работу над проектом, в ходе которого между ними возникла глубокая связь.

Хотя многих интересовала разница в возрасте у этой пары, Сэм, которой сейчас 59 лет, подчеркивает, что на самом деле не ощущает этой разницы.

Отвечая на вопрос, помогает ли ей более молодой партнер сохранять молодость духа, Сэм заметила: "На самом деле это не так ощущается. Ведь, как он мне сказал на днях, он занимается своим делом уже 30 лет".

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Сэм Тейлор-Джонсон с мужем Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

Аарон дебютировал на сцене в шесть лет, а в 15 бросил школу, чтобы сосредоточиться на карьере.

Сэм продолжила: "Он смотрит на вещи с уникальной мудростью — даже большей, чем у меня. Мне кажется, что он гораздо более уравновешен и твердо стоит на ногах, чем я когда-либо смогу. Это хороший баланс для моей беспокойной, безудержной энергии".

В интервью The Sunday Times кинорежиссёр сказала: "Мы довольно похожи по своей энергетике. Я могу сказать: "Аарон, может, заведём щенка?" — и он ответит: "Да, отличная идея. Давай возьмем прямо сейчас?" У нас обоих есть эта безумная энергия".

Аарон Тейлор-Джонсон с женой Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

Влюбившись в 2008 году, пара обручилась через год и поженилась в 2012-м; впоследствии у них родились две дочери — Уайлд (16 лет) и Роми (14 лет).

У Сэм также есть старшие дочери — Анжелика (29 лет) и Джесси (19 лет), которых она родила в браке с бывшим мужем Джеем Джоплингом.

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