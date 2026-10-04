Старша на 23 роки дружина відомого актора розповіла про їхні стосунки (фото)

59-річна британська кінорежисерка Сем Тейлор-Джонсон каже, що не відчуває різниці у віці зі своїм чоловіком Аароном (36 років), адже він "працює вже 30 років".

Вона також похвалила актора за те, що він допомагає їй зберігати внутрішню рівновагу. Про це пише Daily Mail.

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Пара познайомилася на зйомках фільму "Стати Джоном Ленноном" у 2008 році, коли Аарону було лише 18, а Сем — 42. Вони не починали стосунків, доки не завершили роботу над проєктом, під час якого між ними виник глибокий зв'язок.

Хоча багатьох цікавила різниця у віці пари, Сем, якій зараз 59 років, наголошує, що насправді не відчуває цього розриву.

Відповідаючи на запитання, чи допомагає їй молодший партнер зберігати молодість духу, Сем зауважила: "Насправді це не так відчувається. Адже, як він сказав мені днями, він займається своєю справою вже 30 років".

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Сем Тейлор-Джонсон з чоловіком Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

Аарон дебютував на сцені у віці шести років, а в 15 покинув школу, щоб зосередитися на кар'єрі.

Сем продовжила: "Він дивиться на речі з унікальною мудрістю — навіть більшою, ніж я. Мені здається, що він набагато більш врівноважений і твердо стоїть на ногах, ніж я коли-небудь зможу. Це гарний баланс для моєї неспокійної, шаленої енергії".

В інтерв'ю The Sunday Times кінорежисерка казала: "Ми досить схожі за своєю енергетикою. Я можу сказати: "Аароне, може, візьмемо цуценя?" — і він відповість: "Так, чудова ідея. Давай візьмемо просто зараз?" У нас обох є ця шалена енергія".

Аарон Тейлор-Джонсон з дружиною Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

Закохавшись у 2008 році, пара заручилася через рік і одружилася у 2012-му; згодом у них народилися дві доньки — Вайлда (16 років) і Ромі (14 років).

У Сем також є старші дочки — Анжеліка (29 років) і Джессі (19 років), яких вона народила у шлюбі з колишнім чоловіком Джеєм Джоплінгом.

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