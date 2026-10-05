Моложе на 18 лет: глава ФБР Кеш Патель объявил о помолвке (фото)

46-летний глава Федерального бюро расследований Кеш Патель объявил о помолвке со своей девушкой, кантри-певицей Алексис Уилкинс, которой 27 лет.

Соответствующий пост появился на странице Пателя в Х, где тот поделился публикацией Алексис. На черно-белой фотографии он запечатлен с артисткой, а та демонстрирует помолвочное кольцо.

"Решила подключить закон", — гласит ее подпись.

Пара познакомилась в 2022 году на мероприятии у общих друзей в Нэшвилле, а встречаться они начали в начале 2023-го. Когда Патель возглавил ФБР в 2025-м, Уилкинс присутствовала на церемонии его вступления в должность.

Уилкинс присутствовала на присяге Пателя в 2025 году Фото: Instagram

"Мы просто случайно встретились. Он мне сразу понравился; когда мы познакомились, меня подкупила его невероятная честность. Он всегда остается самим собой. У него потрясающий характер и замечательные жизненные принципы", — рассказывала девушка на одном из шоу, отмахнувшись от вопроса о разнице в возрасте.

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Алексис — не только певица, но и политический обозреватель. Она вела собственное шоу на платформе Rumble, а также в свое время входила в совет директоров Национальной стрелковой ассоциации.

Ее первый альбом вышел в 2023 году. Уилкинс сотрудничает с консервативными организациями, а на своем сайте она пишет, что "чтит традиции кантри, привнося в них актуальность и современные комментарии".

Как пишет ABC News, Уилкинс также привлекла внимание СМИ своим выступлением на организованной президентом Дональдом Трампом ярмарке Great American State Fair на Национальной аллее в Вашингтоне (в рамках программы America 250) — в то время как другие артисты отказались от участия в мероприятии, узнав, что оно не является беспартийным праздником.

Что касается Пателя, то он ранее подвергался критике со стороны демократов за использование правительственных самолетов для поездок, не имеющих явных служебных целей, связанных с правоохранительной деятельностью.

В частности, глава ФБР летал на служебном самолете ФБР в город Стейт-Колледж (штат Пенсильвания) на шоу профессионального рестлинга, где Уилкинс исполняла государственный гимн.

На фотографиях, опубликованных Алексис в социальных сетях после мероприятия, пара улыбается, а певица держит в руках огромный золотой чемпионский пояс.

Сам Патель подчеркивал, что правила запрещают ему пользоваться услугами коммерческой авиации.

Еще один скандал разгорелся вокруг иска о клевете на сумму пять миллионов долларов, который Уилкинс подала против бывшего агента ФБР, а ныне автора подкаста Кайла Серафина; она обвинила его в том, что он злонамеренно назвал ее израильской "медовой ловушкой" — женщиной, подосланной разведслужбой "Моссад" для соблазнения Пателя и манипулирования ею.

Она также подала иск против MS Now в связи с опубликованным в декабре сообщением о том, что Патель якобы поручил своей охране проводить домой одну из ее нетрезвых подруг после вечеринки в Нэшвилле.

В ноябре представитель ведомства подтвердил, что Уилкинс была предоставлена ​​охрана после того, как в ее адрес поступили "сотни заслуживающих доверия угроз убийством, связанных с ее отношениями с директором Пателем", с которым она встречается уже три года.

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