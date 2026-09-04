Дерипаска платил эксчиновнику ФБР: разоблачительницу его связи с олигархом нашли мертвой

Исследовательницу в области безопасности Эллисон Герриеро, чьи данные помогли разоблачить бывшего руководителя контрразведки ФБР Чарльза Макгонигала, нашли мертвой в собственном доме в Бойнтон-Бич, штат Флорида. Причина смерти пока неизвестна.

Об этом говорится в материале издания Newsweek.

По данным издания, за несколько часов до смерти Герриеро опубликовала в X серию постов с критикой конгрессмена Джима Джордана, ФБР и Макгонигала. Правоохранительные органы ожидают заключения судебно-медицинского эксперта.

Герриеро стала известна общественности после того, как передала федеральным следователям информацию о своём бывшем партнере Макгонигале. Она обратила внимание на его поведение, в частности на крупные суммы наличных и необычные связи с людьми, связанными с иностранными государствами.

Её информация помогла инициировать более широкое федеральное расследование деятельности Макгонигала. После завершения их примерно 18-месячных отношений Герриеро регулярно рассказывала об этом деле в социальных сетях и в интервью и призывала тщательнее проверять деятельность высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

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"Чарли Макгонигал знал всех в мире национальной безопасности и правоохранительных органов. Он обманул их всех. Так почему я должна чувствовать себя виноватой из-за того, что ему удалось обмануть меня?" — сказала Герриеро в интервью Business Insider.

Макгонигал возглавлял подразделение контрразведки ФБР в Нью-Йорке — одну из важнейших должностей бюро в сфере национальной безопасности. В 2023 году он признал свою вину в сговоре, связанном с работой на российского олигарха Олега Дерипаску, который находится под санкциями США.

В декабре 2023 года Макгонигал был приговорен к 50 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме. В 2024 году он получил ещё 28 месяцев за сокрытие от ФБР информации о платежах, связанных с правительством Албании. Наказания должны отбываться последовательно.

При вынесении приговора судья отметил "исключительный вклад" Герриеро в контрразведывательные операции в интересах США.

Что известно о работе Макгонигала у Дерипаски

После увольнения из ФБР Макгонигал договорился через посредника Олега Дерипаску оказывать ему услуги, несмотря на американские санкции в отношении российского олигарха. В 2021 году он согласился провести расследование в отношении конкурента Дерипаски — другого российского олигарха — в обмен на скрытые платежи. Чтобы скрыть причастность Дерипаски, они использовали подставные компании, не упоминали его напрямую в электронной переписке и даже использовали поддельную подпись в договоре.

Эта история вызвала особый резонанс, поскольку во время работы в ФБР Макгонигал лично руководил расследованиями в отношении российских олигархов, в частности Дерипаски. В 2018 году он получил доступ к тогда засекреченному списку российских олигархов, которых могли включить в американские санкции, и знал, что Дерипаска станет их целью. В 2019 году Макгонигал также действовал в интересах Дерипаски, пытаясь добиться отмены санкций против него.

В августе 2023 года Макгонигал признал свою вину в сговоре с целью нарушения американских санкций и отмывания денег. В декабре того же года его приговорили к 50 месяцам лишения свободы и оштрафовали на 40 тысяч долларов.

Напомним, в июле 2026 года президент США Дональд Трамп прокомментировал теории заговора, связанные со смертью сенатора Линдси Грэма. Он заявил, что ФБР "тратит время зря", если занимается проверкой таких версий, поскольку не видит в смерти сенатора ничего преступного.

14 июля The Daily Beast сообщило, что смерть Грэма расследует ФБР. На этом фоне его однопартийцы-республиканцы выражали сомнения относительно естественной причины смерти сенатора.

Ранее американская политическая активистка Лора Лумер заявляла о возможной причастности России к смерти Грэма.