Дерипаска платив ексчиновнику ФБР: викривачку його зв'язків з олігархом знайшли мертвою

Дослідницю у сфері безпеки Еллісон Герріеро, чиї дані допомогли викрити колишнього керівника контррозвідки ФБР Чарльза Макгоніґала, знайшли мертвою у власному будинку в Бойнтон-Біч, штат Флорида. Причина смерті наразі невідома.

Про це йдеться у матеріалі видання Newsweek.

За даними видання, за кілька годин до смерті Герріеро опублікувала в X серію дописів із критикою конгресмена Джима Джордана, ФБР і Макгоніґала. Правоохоронці очікують на висновок судмедексперта.

Герріеро стала публічно відомою після того, як передала федеральним слідчим інформацію про свого колишнього партнера Макгоніґала. Вона звернула увагу на його поведінку, зокрема великі суми готівки та незвичні зв'язки з людьми, пов'язаними з іноземними державами.

Її інформація допомогла розпочати ширше федеральне розслідування діяльності Макгоніґала. Після завершення їхніх приблизно 18-місячних стосунків Герріеро регулярно розповідала про справу в соцмережах та інтерв'ю і закликала ретельніше перевіряти діяльність високопоставлених правоохоронців.

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“Чарлі Макгоніґал знав усіх у світі національної безпеки та правоохоронних органів. Він обдурив їх усіх. То чому я маю почуватися винною через те, що йому вдалося обдурити мене?” — сказала Герріеро в інтерв'ю Business Insider.

Макгоніґал очолював підрозділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку — одну з найважливіших посад бюро у сфері національної безпеки. У 2023 році він визнав провину у змові, пов'язаній із роботою на російського олігарха Олега Дерипаску, який перебуває під санкціями США.

У грудні 2023 року Макгоніґала засудили до 50 місяців федеральної в'язниці. У 2024 році він отримав ще 28 місяців за приховування від ФБР інформації про платежі, пов'язані з урядом Албанії. Покарання мають відбуватися послідовно.

Під час винесення вироку суддя відзначив “надзвичайний внесок” Герріеро в контррозвідувальні операції на користь США.

Що відомо про роботу Макгоніґала на Дерипаску

Після звільнення з ФБР Макгоніґал домовився через посередника Олега Дерипаски надавати йому послуги, попри американські санкції проти російського олігарха. У 2021 році він погодився розслідувати конкурента Дерипаски — іншого російського олігарха — в обмін на приховані платежі. Щоб приховати участь Дерипаски, вони використовували підставні компанії, не називали його безпосередньо в електронному листуванні та навіть використали підроблений підпис у договорі.

Ця історія була особливо резонансною, оскільки під час роботи у ФБР Макгоніґал сам керував розслідуваннями щодо російських олігархів, зокрема Дерипаски. У 2018 році він отримав доступ до тоді засекреченого списку російських олігархів, яких могли включити до американських санкцій, і знав, що Дерипаска стане їхньою ціллю. У 2019 році Макгоніґал також працював на користь Дерипаски, намагаючись домогтися скасування санкцій проти нього.

У серпні 2023 року Макгоніґал визнав провину у змові з метою порушення американських санкцій та відмивання грошей. У грудні того ж року його засудили до 50 місяців ув'язнення та оштрафували на $40 тисяч.

Нагадаємо, у липні 2026 року президент США Дональд Трамп коментував теорії змови навколо смерті сенатора Ліндсі Грема. Він заявив, що ФБР “марнує свій час”, якщо займається перевіркою таких версій, оскільки не вбачає у смерті сенатора нічого злочинного.

14 липня The Daily Beast писало, що смерть Грема розслідує ФБР. На цьому тлі його однопартійці-республіканці висловлювали сумніви щодо природної причини смерті сенатора.

Раніше американська політична активістка Лора Лумер заявляла про можливу причетність Росії до смерті Грема.