"ФБР даремно витрачає час": Трамп прокоментував теорії змови довкола смерті Ліндсі Грема

Президент США Дональд Трамп висловився про теорії змови довкола смерті сенатора Ліндсі Грема. Він сказав, що добре знає про них, і пояснив, чому ФБР "марнує свій час".

На думку Дональда Трампа, Федеральне бюро розслідувань не повинне займатися цією справою, оскільки усі теорії про смерть сенатора є помилковими. Про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами у вівторок, 14 липня, передає NBC News.

"Я не бачу в цьому нічого злочинного. Я знаю, що поширюються всілякі теорії змови, і вважаю, що ФБР марнує час, якщо займається цим", — зазначив Трамп.

Головний судовий медик Вашингтона повідомив, що попередній огляд Грема виявив "розшарування аорти внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання", тобто розрив аорти через затвердіння артерій. Однак досі влада очікує на результати токсикологічних та інших аналізів.

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Під час брифінгу у Білому домі Трамп здавався добре обізнаним щодо смерті Ліндсі Грема, пише видання. Президент заявив, що він переглянув усі медичні звіти, пов'язані зі смертю Грема, і навіть отримав брифінг від лікарів Білого дому про те, що сталося. Трамп сказав, що йому відомо, що батько Грема також помер від серцевих ускладнень у відносно молодому віці.

"Кажуть, це майже непомітно. Помітити це можна, якщо у вас дуже болить спина. Це ознака. Це погана ознака. Тож якщо у когось болить спина… це одна з головних ознак. І він казав мені, що у нього болить спина, але ніхто й не здогадувався, що це саме через те. Тож коли це вибухає — а воно вибухнуло — то вибухає", — зазначив Трамп.

Тим часом у ФБР відмовилися коментувати ці заяви Трампа з приводу смерті Грема.

Варто зауважити, що 14 липня видання Daily Beast повідомляло про те, що розслідуванням смерті Грема займається ФБР. Через це колеги-республіканці покійного сенатора сумніваються, що його смерть сталася з природних причин.

Американська політична активістка Лора Лумер раніше припустила, що до смерті Грема причетна Росія.