"ФБР зря тратит время": Трамп прокомментировал теории заговора вокруг смерти Линдси Грэма

Президент США Дональд Трамп высказался о теориях заговора, связанных со смертью сенатора Линдси Грэма. Он сказал, что хорошо знает о них, и объяснил, почему ФБР "тратит время впустую".

По мнению Дональда Трампа, Федеральное бюро расследований не должно заниматься этим делом, поскольку все версии о смерти сенатора являются ложными. Об этом глава Белого дома заявил во время беседы с журналистами во вторник, 14 июля, сообщает NBC News.

"Я не вижу в этом ничего преступного. Я знаю, что распространяются всевозможные теории заговора, и считаю, что ФБР зря тратит время, если занимается этим", — отметил Трамп.

Главный судебный медик Вашингтона сообщил, что предварительный осмотр Грэма выявил "расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания", то есть разрыв аорты из-за затвердевания артерий. Однако до сих пор власти ожидают результатов токсикологических и других анализов.

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Во время брифинга в Белом доме Трамп производил впечатление хорошо осведомленного о смерти Линдси Грэма, пишет издание. Президент заявил, что он ознакомился со всеми медицинскими отчетами, связанными со смертью Грэма, и даже получил брифинг от врачей Белого дома о том, что произошло. Трамп сказал, что ему известно, что отец Грэма также умер от сердечных осложнений в относительно молодом возрасте.

"Говорят, это почти незаметно. Заметить это можно, если у вас очень болит спина. Это признак. Это плохой признак. Поэтому если у кого-то болит спина… это один из главных признаков. И он говорил мне, что у него болит спина, но никто и не догадывался, что это именно из-за этого. Поэтому когда это взрывается — а оно взорвалось — то взрывается", — отметил Трамп.

Между тем в ФБР отказались комментировать эти заявления Трампа по поводу смерти Грэма.

Стоит отметить, что 14 июля издание Daily Beast сообщило о том, что расследованием смерти Грэма занимается ФБР. В связи с этим коллеги-республиканцы покойного сенатора сомневаются, что его смерть наступила по естественным причинам.

Американская политическая активистка Лора Лумер ранее высказала предположение, что к смерти Грэма причастна Россия.