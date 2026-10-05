Молодша на 18 років: голова ФБР Кеш Патель оголосив про заручини (фото)

46-річний голова Федерального бюро розслідувань Кеш Патель оголосив про заручини зі своєю дівчиною, кантрі-співачкою Алексіс Вілкінс, якій 27 років.

Відповідний допис з'явився на сторінці Пателя в X, де той поділився публікацією Алексіс. На чорно-білій фотографії він зображений разом з артисткою, а вона демонструє обручку.

"Вирішила застосувати закон", — йдеться у її підписі.

Пара познайомилася у 2022 році на заході у спільних друзів у Нешвілі, а зустрічатися вони почали на початку 2023-го. Коли Патель очолив ФБР у 2025-му, Вілкінс була присутня на церемонії його вступу на посаду.

Вілкінс була присутня на присязі Пателя у 2025 році Фото: Instagram

"Ми просто випадково зустрілися. Він мені відразу сподобався. Коли ми познайомилися, мене підкорила його неймовірна чесність. Він завжди залишається собою. У нього приголомшливий характер і чудові життєві принципи", — розповідала дівчина на одному з шоу, відмахнувшись від питання про різницю у віці.

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Алексіс — не лише співачка, а й політична оглядачка. Вона вела власне шоу на платформі Rumble, а також свого часу входила до ради директорів Національної стрілецької асоціації.

Її перший альбом вийшов у 2023 році. Вілкінс співпрацює з консервативними організаціями, а на своєму сайті вона пише, що "шанує традиції кантрі, додаючи до них актуальність та сучасні коментарі".

Як повідомляє ABC News, Вілкінс також привернула увагу ЗМІ своїм виступом на ярмарку Great American State Fair, організованому президентом Дональдом Трампом на Національній алеї у Вашингтоні (у рамках програми America 250) — у той час як інші артисти відмовилися від участі в заході, дізнавшись, що він не є позапартійним святом.

Що стосується Пателя, то раніше він піддавався критиці з боку демократів за використання урядових літаків для поїздок, які не мали очевидних службових цілей, пов’язаних із правоохоронною діяльністю.

Зокрема, глава ФБР літав на службовому літаку ФБР до міста Стейт-Коледж (штат Пенсильванія) на шоу професійного реслінгу, де Вілкінс виконувала державний гімн.

На фотографіях, опублікованих співачкою у соціальних мережах після заходу, пара посміхається, а Алексіс тримає в руках величезний золотий чемпіонський пояс.

Сам Патель наголошував, що правила забороняють йому користуватися послугами комерційної авіації.

Ще один скандал розгорівся навколо позову про наклеп на суму п’ять мільйонів доларів, який Вілкінс подала проти колишнього агента ФБР, а нині автора подкасту Кайла Серафіна. Вона звинуватила його в тому, що він зловмисно назвав її ізраїльською "медовою пасткою" — жінкою, підісланою розвідслужбою "Моссад" для спокушання Пателя та маніпулювання ним.

Вона також подала позов проти MS Now у зв’язку з опублікованим у грудні повідомленням про те, що Патель нібито доручив своїй охороні відвести додому одну з її нетверезих подруг після вечірки в Нешвілі.

У листопаді представник відомства підтвердив, що Вілкінс було надано охорону після того, як на її адресу надійшли "сотні достовірних погроз вбивством, пов’язаних із її стосунками з директором Пателем", з яким вона зустрічається вже три роки.

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