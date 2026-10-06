Украинка сбежала из Канады в Испанию: каковы ее первые впечатления (видео)

Девушка по имени Юлия переехала из Канады в Украину, а впоследствии решила пожить в солнечной Испании.

Прожив четыре года в Канаде и три месяца в Украине, Юлия решила осуществить давнюю мечту и переехать в Испанию — а именно в приморский город Валенсия. Своей историей она делится на YouTube.

Путешествие и перелет

"Все четыре года я мечтала о море", — призналась украинка.

Она доехала на автобусе из Тернополя до Варшавы, быстро и без каких-либо проблем пересекая границу.

"Пограничники были очень вежливые — и польские, и украинские", — говорит автор видео.

Она летела лоукостером Wizz Air (стоимость билета — около 2000 грн), имея при себе только ручную кладь.

В частности, Юлию удивило большое количество украинцев на борту; кроме того, ей посчастливилось занять удобное место возле аварийного выхода, где было больше места для ног.

Видео дня

Украинка переехала в Испанию

Жилье и расходы

Девушка нашла комнату через Airbnb за 490 долларов в месяц — это очень выгодная цена (ведь стандартная стоимость аренды комнаты в Валенсии начинается от 600 долларов).

Комната находится в четырёх минутах ходьбы от метро и недалеко от супермаркета, хотя дорога до моря занимает около 40 минут.

В частности, Юлия живет в одной квартире с тремя испанцами и отмечает их искренность, приветливость и теплоту в общении.

Юлия четыре года жила в Канаде Фото: Instagram

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Первые впечатления от Валенсии

Климат и атмосфера: воздух очень влажный и жаркий (напоминает Флориду), а в городе царит расслабленная и спокойная атмосфера, по словам Юлии. Сезон дождей: девушка получила на телефон экстренное уведомление о сильных ливнях — власти принимают меры предосторожности после прошлогоднего наводнения.

Более того, украинка впервые побывала на пляже и была удивлена местной традицией загорать топлес.

"Я радуюсь, как маленький ребёнок, которого увезли на море", — говорит автор видео.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юлия уехала из Канады после четырёх лет проживания там. Сначала она вернулась домой, а затем снова отправилась в путь.

Хотя девушке нравится ритм жизни и атмосфера в Украине, она была вынуждена уехать из-за угроз энергетической инфраструктуре и частых отключений света зимой.

Юлия переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.