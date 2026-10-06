Українка втекла з Канади до Іспанії: які її перші враження (відео)

Дівчина на імʼя Юлія перебралася з Канади до України, а згодом вирішила пожити в сонячній Іспанії.

Після чотирьох років життя в Канаді та трьох місяців в Україні Юлія вирішила здійснити давню мрію й переїхати до Іспанії — а саме до приморського міста Валенсія. Своєю історією вона ділиться на YouTube.

Подорож і переліт

"Всі чотири роки я мріяла про море", — зізналася українка.

Вона дісталася автобусом з Тернополя до Варшави, швидко й без жодних проблем перетнувши кордон.

"Дуже ввічливі прикордонники були, що польські, що українські", — каже авторка відео.

Вона летіла лоукостером Wizz Air (вартість квитка — близько 2000 грн), маючи із собою лише ручну поклажу.

Зокрема, Юлію здивувала велика кількість українців на борту; також їй пощастило зайняти зручне місце біля аварійного виходу, де було більше простору для ніг.

Видео дня

Українка переїхала в Іспанію

Житло та витрати

Дівчина знайшла кімнату через Airbnb за 490 доларів на місяць — це дуже вигідна ціна (адже стандартна вартість оренди кімнати у Валенсії починається від 600 доларів).

Кімната розташована за чотири хвилини ходьби від метро та неподалік від супермаркету, хоча дорога до моря займає близько 40 хвилин.

Зокрема, Юлія ділить квартиру з трьома іспанцями й відзначає їхню щирість, привітність і теплоту у спілкуванні.

Юлія чотири роки жила в Канаді Фото: Instagram

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Перші враження від Валенсії

Клімат і атмосфера: повітря дуже вологе й спекотне (нагадує Флориду), а в місті панує розслаблена й спокійна атмосфера, за словами Юлії. Сезон дощів: дівчина отримала на телефон екстрене сповіщення про сильні зливи — влада вживає запобіжних заходів після торішньої повені.

Ба більше, українка вперше відвідала пляж і була здивована місцевою культурою засмагання топлес.

"Я радію так, наче маленька дитина, яку вивезли на море", — каже авторка відео.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Юлія покинула Канаду після чотирьох років життя там. Вона спершу приїхала додому, а згодом знову вирушила в дорогу.

Хоча дівчині подобається ритм життя та атмосфера в Україні, вона була змушена поїхати через загрози енергетичній інфраструктурі та часті відключення світла взимку.

Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.