Українка втекла з Канади до Іспанії: які її перші враження (відео)
Дівчина на імʼя Юлія перебралася з Канади до України, а згодом вирішила пожити в сонячній Іспанії.
Після чотирьох років життя в Канаді та трьох місяців в Україні Юлія вирішила здійснити давню мрію й переїхати до Іспанії — а саме до приморського міста Валенсія. Своєю історією вона ділиться на YouTube.
Подорож і переліт
"Всі чотири роки я мріяла про море", — зізналася українка.
Вона дісталася автобусом з Тернополя до Варшави, швидко й без жодних проблем перетнувши кордон.
"Дуже ввічливі прикордонники були, що польські, що українські", — каже авторка відео.
Вона летіла лоукостером Wizz Air (вартість квитка — близько 2000 грн), маючи із собою лише ручну поклажу.
Зокрема, Юлію здивувала велика кількість українців на борту; також їй пощастило зайняти зручне місце біля аварійного виходу, де було більше простору для ніг.
Житло та витрати
Дівчина знайшла кімнату через Airbnb за 490 доларів на місяць — це дуже вигідна ціна (адже стандартна вартість оренди кімнати у Валенсії починається від 600 доларів).
Кімната розташована за чотири хвилини ходьби від метро та неподалік від супермаркету, хоча дорога до моря займає близько 40 хвилин.
Зокрема, Юлія ділить квартиру з трьома іспанцями й відзначає їхню щирість, привітність і теплоту у спілкуванні.
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Перші враження від Валенсії
Клімат і атмосфера: повітря дуже вологе й спекотне (нагадує Флориду), а в місті панує розслаблена й спокійна атмосфера, за словами Юлії. Сезон дощів: дівчина отримала на телефон екстрене сповіщення про сильні зливи — влада вживає запобіжних заходів після торішньої повені.
Ба більше, українка вперше відвідала пляж і була здивована місцевою культурою засмагання топлес.
"Я радію так, наче маленька дитина, яку вивезли на море", — каже авторка відео.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Юлія покинула Канаду після чотирьох років життя там. Вона спершу приїхала додому, а згодом знову вирушила в дорогу.
- Хоча дівчині подобається ритм життя та атмосфера в Україні, вона була змушена поїхати через загрози енергетичній інфраструктурі та часті відключення світла взимку.
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