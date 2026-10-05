"Какая-то глупость": Полякова оценила поведение Потапа и Насти (фото)

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на скандалы вокруг дуэта Потапа и Насти Каменских в условиях полномасштабной войны.

Артистка говорит, что не понимает выбор своих коллег. А Каменских, по её мнению, утратила результаты работы, которую долго выстраивала.

Полякова о Потапе и Насте

"Я считаю, что они вытворяют какую-то глупость. Но я не хочу обсуждать выбор других людей. Мне просто жаль ту работу, которую Настя проделала во время войны. Она создала шоу "Я — Украина". У неё всё было в порядке. Зачем это делать, я не понимаю. Я не знаю, как комментировать глупость", — сказала Полякова в интервью BBC News Украина.

Потап и Настя, которые живут за границей, регулярно оказываются в центре скандалов. Во время большой войны они вновь начали использовать русский язык в общении и творчестве.

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Потап и Настя Фото: Instagram

Последние скандалы

На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии этим летом Потап и Настя исполняли песни на русском языке и публично не упоминали Украину.

А позже, на отдыхе, украинцы опубликовали видео с яхты, в котором назвали использование русского языка "свободой".

Более того, в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Каменских сказала, что после перехода на украинский язык у неё появилась киста, что вызвало волну мемов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинские исполнители Потат и Настя Каменских оказались в списке международной базы "Миротворец".

Электронная петиция с требованием лишить рэпера почетного звания "Заслуженный артист Украины" собрала необходимое количество голосов всего за несколько дней.

Впоследствии стало известно, что Каменских сказала в интервью, помимо "кисты" от языка.