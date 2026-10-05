"Якісь дурниці": Полякова оцінила поведінку Потапа і Насті (фото)

Українська співачка Оля Полякова відреагувала на скандали навколо дуету Потапа і Насті Каменських під час повномасштабної війни.

Артистка каже, що не розуміє вибору колег. А Каменських, на її думку, втратила результати роботи, яку довго вибудовувала.

Полякова про Потапа і Настю

"Я вважаю, що вони роблять якісь дурниці. Але я не хочу обговорювати вибір інших людей. Мені просто шкода тієї роботи, яку Настя зробила під час війни. Вона зробила шоу "Я — Україна". У неї все було в порядку. Навіщо це робити, я не розумію. Я не знаю, як коментувати дурість", — сказала Полякова в інтерв’ю BBC News Україна.

Потап та Настя, які живуть за кордоном, регулярно опиняються в центрі скандалів. Під час великої війни вони знову почали використовувати російську у спілкуванні та творчості.

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Потап і Настя Фото: Instagram

Останні скандали

На фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala в Латвії цього літа Потап і Настя виконували пісні російською та не згадували Україну публічно.

А згодом на відпочинку українці опублікували відео з яхти, де назвали використання російської "свободою".

Ба більше, в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій Каменських сказала, що після переходу на українську мову у неї зʼявилася кіста, що породило хвилю мемів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українських виконавців Потата та Настю Каменських стали фігурантами міжнародної бази "Миротворець".

Електронна петиція з вимогою позбавити репера почесного звання "Заслужений артист України" зібрала необхідну кількість голосів усього за кілька днів.

Згодом стало відомо, що сказала в інтервʼю Каменських, окрім кісти від мови.