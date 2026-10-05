Колоссальные суммы: известная блоггерша удивила зарплатой, которую платит няням

Популярная украинская блогерша Ксюша Манекен (Оксана Волощук) недавно родила первенца. Звезде помогают ухаживать за ребенком две няни, которым она платит приличные зарплаты.

По словам блогерши, у неё работают две няни посменно. За это они получают заработную плату от 75 тысяч гривен. Об этом Манекен рассказала в Instagram-stories (maneken007).

Сколько Манекен платит няням

Каждая няня проживает в семье 15 дней, а затем её сменяет другая. Обе женщины работают круглосуточно. Они помогают с ребёнком и ухаживают за ним.

Одна помощница стоит 76 500 грн за 15 дней. Таким образом, на двоих в месяц получается около 153 тысяч гривен.

По словам блогерши, сначала она переживала, как будет себя чувствовать, когда в доме постоянно будет посторонний человек. Однако няни быстро стали частью быта, и теперь Ксюше с ними комфортно.

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"В плане быта в целом ничего не изменилось — просто готовлю на одного человека больше и стираю их вещи", — отметила Ксюша.

Манекен подчеркнула, что благодаря такой помощи она может высыпаться, тренироваться, работать и при этом прекрасно проводить время с сыном.

"Я довольно легко доверила ребёнка няням, потому что у обеих были отличные отзывы. Да и с первого дня я увидела их подход и отношение, поэтому никаких вопросов не возникало", — сказала блогерша.

Манекен рассказала о нянях для сына Фото: Instagram Манекен рассказала о нянях для сына Фото: Instagram Манекен рассказала о нянях для сына Фото: Instagram Манекен рассказала о нянях для сына Фото: Instagram Манекен рассказала о нянях для сына Фото: Instagram Манекен рассказала о нянях для сына Фото: Instagram

Личная жизнь Манекен

В июле этого года блогерша впервые стала мамой. Она родила сына, которого назвала Филиппом. Интересно, что раньше звезда интернета не хотела детей.

Муж Манекен — Андрей Дома. Он работает в сфере недвижимости, занимая должности девелопера и архитектора, а также занимается строительством и продажей частных домов. В сентябре 2024 года пара сыграла свадьбу.

Кстати, в своё время Ксюша работала эскорт-моделью и открыто заявляла об этом. Впоследствии блогерша открыла брачное агентство.

Ксюша Манекен стала мамой Фото: Instagram Муж Ксюши Манекен Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ксюша Манекен сообщила о потере 6,2 миллиона гривен в результате мошеннической схемы, в которой использовался поддельный чат-бот Monobank в Telegram. Деньги были выведены со счета индивидуального предпринимателя.

Также блогерша похвасталась медалью, якобы полученной от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Документ подписан главой ведомства Кириллом Будановым.

Впоследствии в Главном управлении разведки объяснили, почему Ксюша Манекен получила награду от ведомства. Как оказалось, украинская разведка привлекает к выполнению задач людей разных профессий.