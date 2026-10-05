Колосальні суми: відома блогерка здивувала зарплатою, яку платить няням

Популярна українська блогерка Ксюша Манекен (Оксана Волощук) нещодавно народила первістка. Зірці допомагають доглядати за дитиною дві няні, яким вона платить пристойні зарплати.

За словами блогерки, дві няні працюють у неї позмінно. За це вони отримують заробітну плату від 75 тисяч гривень. Про це Манекен розповіла в Instagram-stories (maneken007).

Скільки Манекен платить няням

Кожна няня живе з родиною 15 днів, а потім її змінює інша. Обидві жінки працюють 24/7. Вони допомагають із дитиною та доглядають за нею.

Одна помічниця коштує 76 500 грн за 15 днів. Таким чином, на двох за місяць виходить близько 153 тисяч гривень.

За словами блогерки, спочатку вона хвилювалась, як почуватиметься, коли в домі постійно буде стороння людина. Однак няні швидко стали частиною побуту і тепер Ксюші з ними комфортно.

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"У плані побуту в цілому нічого не змінилось — лише готую на +1 людину та перу їх речі", — зазначила Ксюша.

Манекен наголосила, що завдяки такій допомозі вона може висипатися, тренуватися, працювати та водночас гарно проводити час із сином.

"Я доволі легко довірила дитину няням, бо вони обидві мали прекрасні відгуки. Ну і з першого дня я побачила їх підхід і ставлення, тому ніяких питань не виникало", — сказала блогерка.

Манекен розповіла про нянь для сина Фото: Instagram Манекен розповіла про нянь для сина Фото: Instagram Манекен розповіла про нянь для сина Фото: Instagram Манекен розповіла про нянь для сина Фото: Instagram Манекен розповіла про нянь для сина Фото: Instagram Манекен розповіла про нянь для сина Фото: Instagram

Особисте життя Манекен

У липні цього року блогерка вперше стала мамою. Вона народила сина, якого назвала Філіпом. Цікаво, що раніше зірка мережі не хотіла дітей.

Чоловік Манекен — Андрій Дома. Він працює у сфері нерухомості, обіймаючи посади девелопера та архітектора, а також займається будівництвом та продажем приватних будинків. Пара у вересні 2024 зіграла весілля.

До речі, свого часу Ксюша працювала ескортницею та відкрито заявляла про це. Згодом блогерка заснувала шлюбне агентство.

Ксюша Манекен стала мамою Фото: Instagram Чоловік Ксюши Манекен Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ксюша Манекен повідомила про втрату 6,2 мільйона гривень через шахрайську схему, що використала фейковий чат-бот Monobank у Telegram. Гроші були виведені з рахунку ФОП.

Також блогерка похвалилася медаллю, нібито отриманою від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Документ підписано головою відомства Кирилом Будановим.

Згодом у Головному управлінні розвідки пояснили, чому Ксюша Манекен отримала нагороду від відомства. Як виявилось, українська розвідка залучає до виконання завдань людей різних професій.