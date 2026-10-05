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Колосальні суми: відома блогерка здивувала зарплатою, яку платить няням

Блогерка Ксюша Манекен
Ксюша Манекен | Фото: Instagram

Популярна українська блогерка Ксюша Манекен (Оксана Волощук) нещодавно народила первістка. Зірці допомагають доглядати за дитиною дві няні, яким вона платить пристойні зарплати.

За словами блогерки, дві няні працюють у неї позмінно. За це вони отримують заробітну плату від 75 тисяч гривень. Про це Манекен розповіла в Instagram-stories (maneken007).

Скільки Манекен платить няням

Кожна няня живе з родиною 15 днів, а потім її змінює інша. Обидві жінки працюють 24/7. Вони допомагають із дитиною та доглядають за нею.

Одна помічниця коштує 76 500 грн за 15 днів. Таким чином, на двох за місяць виходить близько 153 тисяч гривень.

За словами блогерки, спочатку вона хвилювалась, як почуватиметься, коли в домі постійно буде стороння людина. Однак няні швидко стали частиною побуту і тепер Ксюші з ними комфортно.

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"У плані побуту в цілому нічого не змінилось — лише готую на +1 людину та перу їх речі", — зазначила Ксюша.

Манекен наголосила, що завдяки такій допомозі вона може висипатися, тренуватися, працювати та водночас гарно проводити час із сином.

"Я доволі легко довірила дитину няням, бо вони обидві мали прекрасні відгуки. Ну і з першого дня я побачила їх підхід і ставлення, тому ніяких питань не виникало", — сказала блогерка.

Блогерка Манекен має нянь для сина
Манекен розповіла про нянь для сина
Фото: Instagram
Блогерка Манекен має нянь для сина
Манекен розповіла про нянь для сина
Фото: Instagram
Блогерка Манекен має нянь для сина
Манекен розповіла про нянь для сина
Фото: Instagram
Блогерка Манекен має нянь для сина
Манекен розповіла про нянь для сина
Фото: Instagram
Блогерка Манекен має нянь для сина
Манекен розповіла про нянь для сина
Фото: Instagram
Блогерка Манекен має нянь для сина
Манекен розповіла про нянь для сина
Фото: Instagram
Блогерка Манекен має нянь для сина
Блогерка Манекен має нянь для сина
Блогерка Манекен має нянь для сина
Блогерка Манекен має нянь для сина
Блогерка Манекен має нянь для сина
Блогерка Манекен має нянь для сина

Особисте життя Манекен

У липні цього року блогерка вперше стала мамою. Вона народила сина, якого назвала Філіпом. Цікаво, що раніше зірка мережі не хотіла дітей.

Чоловік Манекен — Андрій Дома. Він працює у сфері нерухомості, обіймаючи посади девелопера та архітектора, а також займається будівництвом та продажем приватних будинків. Пара у вересні 2024 зіграла весілля.

До речі, свого часу Ксюша працювала ескортницею та відкрито заявляла про це. Згодом блогерка заснувала шлюбне агентство.

Ксюша Манекен народила хлопчика
Ксюша Манекен стала мамою
Фото: Instagram
Чоловік Ксюши Манекен - Андрій Дома
Чоловік Ксюши Манекен
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Згодом у Головному управлінні розвідки пояснили, чому Ксюша Манекен отримала нагороду від відомства. Як виявилось, українська розвідка залучає до виконання завдань людей різних професій.