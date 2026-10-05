Умерла 13-летняя дочь известного актера: инсайдер раскрыл подробности (фото)

С 13-летней Фионой, дочерью актёра Чада Лоу, "что-то случилось" после того, как она "потеряла всё" во время пожара в районе Палисейдс — об этом сообщил близкий человек семьи.

Службы экстренной помощи прибыли в дом семьи Лоу в Лос-Анджелесе в 00:10 29 сентября; подростка доставили в местную больницу, где констатировали смерть. Впоследствии судебно-медицинский эксперт округа Лос-Анджелес признал причиной смерти самоубийство. Об этом пишет Daily Mail.

Умерла дочь Чада Лоу

Музыкальный продюсер Майкеша Робинсон, чья дочь Фейт была лучшей подругой Фионы в начальной школе, вспоминает девочку как "луч света". Женщина рассказала изданию: "Она была особенной девочкой. Она не стеснялась. Могла подойти и заговорить с кем угодно".

Робинсон рассказала, что Фейт и Фиона познакомились в первый школьный день в начальной школе Palisades Charter в районе Пасифик-Палисейдс.

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Девочки быстро стали настолько близки, что получили общее прозвище "Фи-Фи" и были неразлучны, словно "две капли воды".

Фиона, добавила она, была "милой", "любящей" и "очень доброй"; она описала семью Лоу как идеальную семью, живущую жизнью своей мечты в престижном районе Западного Лос-Анджелеса.

Фиона была средним ребенком Чада и Ким; у супругов также есть дочери — 17-летняя Мэйбел и 10-летняя Никси.

Чад Лоу с семьей Фото: Instagram

Разрушительный пожар

В прошлом году дом семьи Лоу был уничтожен во время пожара "Палисейдс", охватившего богатый прибрежный район между Санта-Моникой и Малибу и вынудившего всех жителей покинуть свои дома. Огонь также уничтожил большую часть школы, где вместе учились Фиона и Фейт.

Пожар унес жизни 12 человек и уничтожил 6837 зданий. Это десятый по числу жертв и третий по масштабам разрушений лесной пожар в Калифорнии за всю историю наблюдений.

"Когда случился пожар, всё изменилось, — сказала Робинсон. — Они потеряли всё".

После трагедии Чад опубликовал в Instagram серию фотографий своих трёх дочерей в защитных масках и бахилах, которые стояли среди руин их дома в Пасифик-Палисейдс.

Фиона Лоу Фото: Instagram

Робинсон считает, что пожар и вынужденный переезд стали для девочки огромной психологической травмой.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Подтверждена причина смерти Фионы, дочери актёра Чада Лоу. 13-летняя девочка покончила с собой.

Дедушка девочки сделал заявление после её смерти.

17-летняя Мэйбел, старшая дочь Чада Лоу, написала трогательное послание в память о своей 13-летней сестре.