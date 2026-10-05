Померла 13-річна дочка відомого актора: інсайдер розкрив деталі (фото)

З 13-річною Фіоною, донькою актора Чада Лоу, "щось сталося" після того, як вона "втратила все" під час пожежі в районі Палісейдс — про це повідомила близька людина сім'ї.

Служби екстреної допомоги прибули до будинку родини Лоу в Лос-Анджелесі о 00:10 29 вересня; підлітка доправили до місцевої лікарні, де констатували смерть. Згодом судово-медичний експерт округу Лос-Анджелес визнав причиною смерті самогубство. Про це пише Daily Mail.

Померла дочка Чада Лоу

Музична продюсерка Майкеша Робінсон, чия донька Фейт була найкращою подругою Фіони в початковій школі, згадує дівчинку як "промінь світла". Жінка розповіла виданню: "Вона була особливою дівчинкою. Вона не соромилася. Могла підійти й заговорити з ким завгодно".

Робінсон розповіла, що Фейт і Фіона познайомилися в перший шкільний день у початковій школі Palisades Charter у районі Пасіфік-Палісейдс.

Видео дня

Дівчатка швидко стали настільки близькими, що отримали спільне прізвисько "Фі-Фі" і були нерозлучними, наче "дві краплі води".

Фіона, додала вона, була "милою", "люблячою" та "дуже доброю"; вона описала родину Лоу як ідеальну сім’ю, що живе життям своєї мрії в заможній частині Західного Лос-Анджелеса.

Фіона була середньою дитиною Чада й Кім; у подружжя також є доньки — 17-річна Мейбел і десятирічна Ніксі.

Чад Лоу з родиною Фото: Instagram

Нищівна пожежа

Минулого року будинок родини Лоу був знищений під час пожежі "Палісейдс", що охопила заможний прибережний район між Санта-Монікою та Малібу й змусила всю громаду покинути свої домівки. Вогонь також знищив більшу частину школи, де разом навчалися Фіона та Фейт.

Пожежа забрала життя 12 людей і знищила 6837 будівель. Це десята за кількістю жертв і третя за масштабами руйнувань лісова пожежа в Каліфорнії за всю історію спостережень.

"Коли сталася пожежа, все змінилося, — сказала Робінсон. — Вони втратили все".

Після трагедії Чад опублікував в Instagram серію фотографій своїх трьох доньок у захисних масках і бахілах, які стояли серед руїн їхнього будинку в Пасіфік-Палісейдс.

Фіона Лоу Фото: Instagram

Робінсон думає, що пожежа і вимушений переїзд стали для дівчинки величезною психологічною травмою.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Підтверджено причину смерті Фіони, доньки актора Чада Лоу. 13-річна дівчинка наклала на себе руки.

Дідусь дівчинки зробив заяву після її смерті.

17-річна Мейбел, старша донька Чада Лоу, написала щемливе послання пам’яті своєї 13-річної сестри.