Леонардо Ди Каприо застали с моделью, которая моложе его на 24 года (фото)
Леонардо Ди Каприо провёл время в компании своей девушки Виттории Черетти и легенды музыки Ленни Кравица.
51-летняя кинозвезда выбрала повседневный наряд для посещения закрытой вечеринки в клубе Bird Streets в Западном Голливуде; его заметили в компании эффектной 28-летней модели. Об этом пишет Daily Mail.
Ди Каприо заметили с девушкой
По всей видимости, позже они встретились с Кравицем внутри заведения.
Лео появился в своём фирменном стиле: чёрная куртка, бейсболка и защитная маска, которые помогали ему оставаться незамеченным. Он вышел из той же машины, что и его девушка-супермодель, которая была в сером мини-платье и туфлях на очень высоких каблуках.
Ди Каприо поддержал Черетти рукой, прикрывая её, пока она выходила из машины в своём коротком наряде, а затем сопроводил её до входа в заведение.
Недавно Ди Каприо и Черетти вместе отдыхали на Французской Ривьере, провели время с коллегой-актёром Тоби Магуайром на Ибице, а затем развлекались с друзьями на Форментере.
Отношения Ди Каприо и Черетти
Впервые имя актера стали связывать с моделью три года назад, и пара в основном старалась не афишировать свои отношения.
Ещё в августе 2023 года пару заметили в Санта-Барбаре, Калифорния. В следующем месяце Лео отправился в Италию, где посетил Неделю моды в Милане, на которой Черетти выходил на подиум.
Позже в том же году источник сообщил Us Weekly, что Ди Каприо был "безумно влюблен" в модель, добавив, что у них обоих "много общего".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Леонардо Ди Каприо и его девушка Виттория Черетти наслаждались романтической велосипедной прогулкой во время редкого публичного свидания в Нью-Йорке.
- Девушка Леонардо Ди Каприо появилась в кружевном платье.
Кроме того, актера остановила и обыскала полиция, которая не узнала его на Ибице. Один из самых известных мужчин в мире был вынужден представиться и предъявить документ, удостоверяющий личность.