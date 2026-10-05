Леонардо Ди Каприо застали с моделью, которая моложе его на 24 года (фото)

Леонардо Ди Каприо провёл время в компании своей девушки Виттории Черетти и легенды музыки Ленни Кравица.

51-летняя кинозвезда выбрала повседневный наряд для посещения закрытой вечеринки в клубе Bird Streets в Западном Голливуде; его заметили в компании эффектной 28-летней модели. Об этом пишет Daily Mail.

Ди Каприо заметили с девушкой

По всей видимости, позже они встретились с Кравицем внутри заведения.

Лео появился в своём фирменном стиле: чёрная куртка, бейсболка и защитная маска, которые помогали ему оставаться незамеченным. Он вышел из той же машины, что и его девушка-супермодель, которая была в сером мини-платье и туфлях на очень высоких каблуках.

Ди Каприо поддержал Черетти рукой, прикрывая её, пока она выходила из машины в своём коротком наряде, а затем сопроводил её до входа в заведение.

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Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти Фото: Backgrid

Недавно Ди Каприо и Черетти вместе отдыхали на Французской Ривьере, провели время с коллегой-актёром Тоби Магуайром на Ибице, а затем развлекались с друзьями на Форментере.

Отношения Ди Каприо и Черетти

Впервые имя актера стали связывать с моделью три года назад, и пара в основном старалась не афишировать свои отношения.

Ещё в августе 2023 года пару заметили в Санта-Барбаре, Калифорния. В следующем месяце Лео отправился в Италию, где посетил Неделю моды в Милане, на которой Черетти выходил на подиум.

Виттория Черетти Фото: instagram.com/vittoria

Позже в том же году источник сообщил Us Weekly, что Ди Каприо был "безумно влюблен" в модель, добавив, что у них обоих "много общего".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леонардо Ди Каприо и его девушка Виттория Черетти наслаждались романтической велосипедной прогулкой во время редкого публичного свидания в Нью-Йорке.

Девушка Леонардо Ди Каприо появилась в кружевном платье.

Кроме того, актера остановила и обыскала полиция, которая не узнала его на Ибице. Один из самых известных мужчин в мире был вынужден представиться и предъявить документ, удостоверяющий личность.