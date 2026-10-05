Леонардо Ді Капріо заскочили з молодшою на 24 роки моделлю (фото)

Леонардо Ді Капріо провів час у компанії своєї дівчини Вітторії Черетті та музичної легенди Ленні Кравіца.

51-річна кінозірка обрав для відвідування закритої вечірки в клубі Bird Streets у Західному Голлівуді повсякденний образ; його помітили разом із ефектною дівчиною-моделлю, якій 28 років. Про це пише Daily Mail.

Ді Капріо помітили з дівчиною

Згодом вони, схоже, зустрілися з Кравіцом усередині закладу.

Лео з’явився у своєму фірмовому стилі: чорна куртка, бейсболка та захисна маска, що допомагали йому залишатися непоміченим. Він вийшов з того самого автомобіля, що й його дівчина-супермодель, яка була в сірій мінісукні та взутті на дуже високих підборах.

Ді Капріо підтримав Черетті рукою, прикриваючи її, поки вона виходила з машини у своєму короткому вбранні, а потім супроводив її до входу в заклад.

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Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті Фото: Backgrid

Нещодавно Ді Капріо та Черетті разом відпочили на Французькій Рив'єрі, провели час із колегою-актором Тобі Магвайром на Ібіці, а потім розважалися з друзями на Форментері.

Стосунки Ді Капріо та Черетті

Вперше актора пов'язали з моделлю три роки тому, і пара переважно тримала свої стосунки подалі від уваги публіки.

Ще в серпні 2023 року пару помітили в Санта-Барбарі, Каліфорнія. Наступного місяця Лео вирушив до Італії, де відвідав Тиждень моди в Мілані, на якому Черетті прогулювався подіумом.

Вітторія Черетті Фото: instagram.com/vittoria

Пізніше того ж року джерело повідомило Us Weekly, що Ді Капріо був "повністю закоханий" у модель, додавши, що у них обох "багато спільного".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леонардо Ді Капріо та його дівчина Вітторія Черетті насолоджувалися романтичною велосипедною прогулянкою під час рідкісного публічного побачення в Нью-Йорку.

Дівчина Леонардо Ді Капріо показалась у мереживній сукні.

Крім того, актора зупинила та обшукала поліція, яка не впізнала його на Ібіці. Один з найвідоміших чоловіків світу мусив представитися та показати документ, що посвідчує особу.