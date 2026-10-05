"Началась мобилизация": россиянка расплакалась в аэропорту – ее парня не выпустили за границу

Пограничники в аэропорту Екатеринбурга (РФ) не выпустили из страны 28-летнего россиянина Илью: военкомат наложил на него запрет на выезд. Видео, на котором его девушка сквозь слёзы рассказывает о сорванном отпуске, распространилось в сети.

В России на фоне обострения ситуации на фронте и усиления ударов вглубь страны всё более жестко ограничивают выезд граждан призывного возраста. Судя по рассказу девушки, она с бойфрендом собиралась провести отпуск в Грузии. Проблемы начались на контроле: Илье сказали подождать, ничего не объясняя. Чем закончилась эта история – узнайте в материале Фокуса.

"Сегодня мы должны были улететь в Грузию, и на пограничном контроле в России, в аэропорту Екатеринбурга, когда Илья проходил таможенный контроль, вот этот… ему говорят: "Посидите, подождите". Он отходит, я захожу следом, говорю: "Что случилось?" Они такие: "Мы ничего, мы типа здесь не скажем, сейчас мы вызвали человека", – рассказывает героиня видео.

Видео дня

Девушка отказалась лететь

К девушке претензий не было, поэтому ей предложили улететь одной. Однако девушка отказалась покидать возлюбленного.

"Он мне говорит: „Вы можете лететь“. Я говорю: „Я никуда не полечу без своего парня, потому что благодаря этому молодому человеку вообще и состоялась вся поездка, и я, на минутку, б**дь, его люблю“. Я бы ни за что не поехала так одна", – рассказывает она о начале "скрытой мобилизации"

Документ о запрете

Затем обоих отвели в отдельный кабинет, где сотрудница попросила мужчину расписаться в документе об ознакомлении с запретом.

"Нас завели в кабинет, там сидела красивая женщина, она сказала: „Подпишите, бля**, документ об ознакомлении с тем, что военкомат, бля**, запретил вам выезжать из России“. Илья, на минутку, 28 лет", – возмущается россиянка.

Отпуск пошел наперекосяк

Самолёт в Грузию уже вылетел без них. Пара вернулась в город и сняла квартиру в Екатеринбурге. Сейчас они пытаются вернуть деньги за билеты через специальные сервисы, а отпуск длится только до 14-го числа.

Россиянка рассказала о скрытой мобилизации Фото: TikTok

"Я сразу же расплакалась… Чёрт возьми, ведь я мечтала об этой поездке, я спала и видела, как мы поедем в Грузию… Что будет дальше – я не знаю. Мы сейчас в Екатеринбурге, в квартире… Отпуск у нас до 14-го числа, куда нам лететь – я не знаю, что нам делать – я тоже не знаю", – подытожила она.

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