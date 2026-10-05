"Почалася мобілізація": росіянка розплакалася в аеропорту – її хлопця не випустили за кордон

Прикордонники в аеропорту Єкатеринбурга (РФ) не випустили з країни 28-річного росіянина Іллю: військкомат наклав на нього заборону виїзду. Відео, на якому його дівчина крізь сльози розповідає про зірвану відпустку, поширилося в мережі.

У Росії на тлі загострення на фронті та посилення ударів вглиб території країни дедалі жорсткіше обмежують виїзд громадян призовного віку. Судячи з розповіді дівчини, вона з бойфрендом збиралася провести відпустку в Грузії. Проблеми почалися на контролі: Іллі сказали зачекати, нічого не пояснюючи. Чим закінчилася історія – дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.

"Сьогодні ми повинні були полетіти в Грузію, і на прикордонному контролі в Росії, в аеропорту Єкатеринбурга, коли Ілля проходив митний контроль ось цей ось… йому говорять: "Посидьте, почекайте". Він відходить, я заходжу після, кажу: "Що трапилося?" Вони такі: "Ми нічого, ми типу тут не скажемо, зараз ми викликали людину", – розповідає героїня відео.

Видео дня

Летіти дівчина відмовилась

До панянки претензій не було, тож їй запропонували вилетіти самій. Втім, дівчина відмовилася залишати коханого.

"Мені він говорить: "Ви можете летіти". Я кажу: "Я нікуди не полечу без хлопця свого, тому що завдяки цьому молодому чоловікові взагалі вся поїздка відбулася, і я, на хвилинку, б**дь, його люблю". Я в житті не поїхала б так одна", – розповідає вона про початок "прихованої мобілізації"

Документ про заборону

Згодом обох відвели до окремого кабінету, де працівниця попросила чоловіка розписатися в документі про ознайомлення із забороною.

"Нас відводять у кабінет, там сидить гарна жінка, вона каже: "Підпишіть, бля**, документ про ознайомлення про те, що військкомат, бля**, вам заборонив виїжджати з Росії". Ілля, на хвилиночку, 28 років", – обурюється росіянка.

Відпустка пішла шкереберть

Літак до Грузії вже вилетів без них. Пара повернулася в місто й орендувала квартиру в Єкатеринбурзі. Зараз вони намагаються повернути гроші за квитки через спеціальні сервіси, а відпустка триває лише до 14-го числа.

Росіянка розповіла про приховану мобілізацію Фото: TikTok

"Я одразу ж розплакалася… Пиз** взагалі, бо я мріяла про цю поїздку, я спала і бачила, як ми поїдемо до Грузії… Що буде далі – я не знаю. Ми зараз у Єкатеринбурзі, у квартирі… Відпустка у нас до 14-го числа, куди нам летіти – я не знаю, що нам робити – я теж не знаю", – підсумувала вона.

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