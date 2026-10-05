"И я ушла": народная артистка рассказала об алкоголизме бывшего мужа (фото)

Украинская актриса Людмила Смородина вспомнила о болезненном разводе с мужем, которого уже нет в живых.

Народная артистка рассказала, почему решила уйти, в интервью Алине Доротюк.

Людмила Смородина — о разводе

"Знаете, у мужчины тоже бывают проблемы. И иногда он не хочет перекладывать их ни на кого: ни на жену, ни на маму. Поэтому решает их, как умеет. Он решил, что будет пить. Он был очень умным. Он был очень интересным человеком", — говорит актриса.

Впрочем, один бизнес у мужчины отобрали, во второй раз тоже не получилось.

"Вот какой человек… А ему уже 50. И он в какой-то момент сдался и не захотел больше ничего делать. Даже он мне говорил: "Ну и что ты в театре? Что ты там зарабатываешь? Копейки. Что там твои звания? Это смешно. Ты разве не понимаешь?" Он был просто пессимистом. Потому что если бы у него был другой характер, он бы не сдался. Сколько людей попадают в страшные ситуации, встают и идут дальше, живут. А он — нет. Он был из такой семьи. Отец — генерал-лейтенант. Приехали из Днепра в Киев. Отец умер — хоронил Щербицкий. У них всё было, как говорится, "на мази". Когда всё начинает так где-то ускользать из рук, не все это выдерживают", — рассказала Смородина.

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Людмила Смородина Фото: Instagram

По мнению актрисы, в чем-то был виноват его отец, для которого важна была карьера.

"Дети — он их и не видел. Двое сыновей — он их не видел. Это он выбрал такой путь. И я ушла. Я уже ушла, когда сын сказал. Он уже был более или менее взрослым. Он сказал: "Мама, если ты не уйдешь, я уйду из дома". И всё. И в тот день я всё… Всё. И решила в один день после его слов", — вспомнила народная артистка.

Людмила подчеркнула, что муж её не оскорблял, а "тихо сам спивался".

Людмила Смородина Фото: Instagram

В настоящее время актриса состоит в отношениях, но не спешит выходить замуж.

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