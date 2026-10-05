"І я пішла": народна артистка розповіла про алкоголізм колишнього чоловіка (фото)

Українська акторка Людмила Смородіна пригадала болісне розлучення з чоловіком, якого вже немає в живих.

Народна артистка розповіла, чому вирішила піти, в інтервʼю Аліні Доротюк.

Людмила Смородіна — про розлучення

"Знаєте, в чоловіка теж бувають проблеми. І інколи він не хоче їх перекладати ні на кого: ні на жінку, ні на маму. Тому вирішує їх, як вміє. Він вирішував, що він пив. Він був дуже розумним. Він був дуже цікавою людиною", — каже акторка.

Втім, один бізнес чоловіка забрали, другий раз теж не вийшло.

"Скільки от людина... А йому вже 50. І він в якийсь момент здався і не захотів далі десь щось. Навіть він мені казав: "От шо ти в театрі? Що ти там заробляєш? Копійки. Що там твої оці звання? Це смішно. Ти хіба не розумієш?" Він був просто песиміст. Бо якби він мав інший характер, він би не здався. Скільки людей потрапляють в страшні ситуації, встають і йдуть далі, живуть. А він — ні. Він був з дуже родини такої. Батько — генерал-лейтенант. Приїхали з Дніпра до Києва. Батько помер — ховав Щербицький. Все було в них, як кажуть, "на мазі". Коли все починає отак десь йти з рук, це не всі витримують", — розповіла Смородіна.

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Людмила Смородіна Фото: Instagram

На думку акторки, в чомусь був винний його батько, якому була важлива карʼєра.

"Діти — він їх і не бачив. Двоє синів — він їх не бачив. Це він вибрав такий шлях. І я пішла. Я вже пішла, коли вже син сказав. Він уже був більш-менш дорослий. Він сказав: "Мама, якщо ти не підеш, я піду з дому". І все. І в той день я все… Все. І вирішила в один день після його фрази", — пригадала народна артистка.

Людмила наголосила, що чоловік її не ображав, а "тихо сам спивався".

Людмила Смородіна Фото: Instagram

Наразі акторка перебуває в стосунках, але заміж не поспішає.

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