"Покажите это Каменских": Максим Галкин спел по-украински и поразил сеть (видео)

Популярный шоумен Максим Галкин, который уехал из России после начала полномасштабной войны, в очередной раз выразил поддержку Украине и спел на нашем соловьином языке. Артист исполнил известный хит Иво Бобула "Розмова з тобою".

Галкин дал концерт в Праге 27 сентября. Фрагмент его выступления был опубликован в Instagram.

Галкин спел на украинском языке

Украинцы, посетившие концерт Галкина, были впечатлены его выступлением. По их словам, особенно приятно было услышать, как шоумен исполнил украинские песни.

"Для меня это было очень трогательно и символично. Видно, что он с уважением относится к Украине и поддерживает наше государство. Сегодня многие наши люди, к сожалению, продолжают говорить по-русски, хотя украинский язык — это наша культура, наша история и наша идентичность. Поэтому особенно приятно видеть, когда известный артист выходит на сцену и поет на украинском", — отметила автор поста.

Видео дня

Пользователи сети оставили множество комментариев под видео с пением Галкина. К тому же украинцы вспомнили громкое заявление Насти Каменских, у которой якобы появилась киста из-за украинского языка.

"Перешлите это, пожалуйста, Насте Каменских. Пусть поучится у него";

"Максим, это невероятно!";

"Наглядный пример того, как можно легко и быстро выучить украинский язык. Нужно только захотеть!";

"У него не выросла киста, как у Каменских".

Реакция украинцев на пение Галкина Фото: Instagram Реакция украинцев на пение Галкина Фото: Instagram Реакция украинцев на пение Галкина Фото: Instagram

Позиция Галкина в войне

После начала полномасштабного вторжения Максим Галкин и его жена Алла Пугачева покинули Россию и в настоящее время проживают за границей. Шоумен неоднократно осуждал агрессию вооружённых сил РФ и показывал последствия обстрелов украинских городов.

К тому же артист часто исполняет украинские песни на своих концертах. Из-за этого Россия объявила его "иностранным агентом".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алла Пугачева и Максим Галкин прокомментировали возможность своего визита в Украину. На музыкальном фестивале в Латвии певица заявила о готовности приехать в Киев, если получит соответствующее приглашение.

Также Лайма Вайкуле исполнила песню "Украинское сердце" на фоне сине-желтого флага, а российский музыкант Андрей Макаревич передал привет друзьям в Киеве. Кроме того, антивоенную позицию выразили и Алла Пугачева и Максим Галкин.

Кстати, Максим Галкин кардинально изменил внешность. Видео с обновленным стилем артист опубликовал в своих социальных сетях, что вызвало бурные обсуждения среди зрителей.