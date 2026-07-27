Символический жест: Галкин, Макаревич и Вайкуле заговорили на украинском (видео)

Международный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 превратился в мощный жест поддержки Украины – латвийская звезда Лайма Вайкуле исполнила песню "Украинское сердце" на фоне сине-желтого флага, а российский музыкант Андрей Макаревич передал привет друзьям в Киеве. В тот же вечер антивоенную позицию выразили и Алла Пугачева, и Максим Галкин.

Лайма Вайкуле выбрала для выступления на фестивале композицию на украинском языке – "Украинское сердце". Пока звучала песня, на огромном сценическом экране развернулся флаг Украины, а к певице присоединились коллеги из Латвии и Эстонии.

Вместе они исполнили строки: "Так смело бьётся украинское сердце за свободу, мир и лучшие дни. За мир и любовь, за всех нас. Где мир – там любовь, детский смех". Этот номер стал, пожалуй, самым трогательным моментом первого концертного вечера – зрители не скрывали слёз и наградили артистов продолжительными овациями. Об украинском следе на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026, – читайте в материале Фокуса.

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Украиноязычная Вайкуле

Примечательно, что на протяжении всего выступления Вайкуле обращалась к зрителям исключительно на украинском языке, не произнеся ни одного слова на русском. Для самой певицы такой шаг не стал неожиданностью: с момента начала полномасштабного вторжения она неоднократно открыто выступала на стороне Украины и осуждала агрессию России.

Запись выступления мгновенно разлетелась по соцсетям – пользователи активно делились впечатлениями от эмоционального номера.

Макаревич: "Каждый день просыпаюсь с надеждой"

Поддержал украинцев со сцены фестиваля и российский музыкант Андрей Макаревич, призвав на украинском языке: "Держитесь".

"Я передаю привет всем своим друзьям из Киева и всем поклонникам. Держитесь. И я каждый день просыпаюсь с ощущением, что, возможно, сегодня это закончится. Я очень надеюсь, что это закончится скоро", — сказал он.

Артист признался, что с удовольствием каждый раз возвращается в Юрмалу на фестиваль, который организует Вайкуле. Его привлекает теплая атмосфера и радушный прием публики.

Пугачева с Галкиным

77-летняя Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным также посетила открытие фестиваля и в беседе с журналистами выразила поддержку украинцам.

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Пугачева отметила, что готова выступить в Киеве, но только "под мирным небом". Проходя мимо журналистов, Галкин поблагодарил их на украинском языке.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходил с 24 по 26 июля в концертном зале "Дзинтари" и собрал артистов из разных стран, в том числе и из Украины. Среди гостей открытия были Олег Скрипка с группой "Вопли Видоплясова", Оля Полякова, Потап и Настя Каменских, которая перешла на испанский язык.

Не обошлось и без скандала: Полякову раскритиковали в сети за видео, в котором она появилась рядом с россиянином Сергеем Григорьевым-Апполоновым, чья позиция по поводу войны в Украине остается неоднозначной. Ролик, опубликованный в Instagram фестиваля, после волны возмущения удалили, хотя часть пользователей встала на защиту певицы, напомнив, что Григорьев-Апполонов уже более 20 лет проживает в Европе.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

День рождения Максима Галкина не обошёлся без ажиотажа в сети – новые фото артиста шокировали поклонников: 50-летний юбиляр выглядит настолько молодо, подтянуто и стильно, что это стало отдельной темой для обсуждения.

Резонанс вызвала и публичная встреча Галкина с психологом Натальей Холоденко – она рассказала об этом общении с российским шоуменом и отметила, что разговаривали они на украинском языке. Впрочем, её пост вызвал волну критики: блогер Елена Мандзюк публично упрекнула психолога за такой контакт.

Еще один повод для новостей предоставил сам Галкин, который ранее опубликовал фото Пугачевой с тростью в руке – задолго до того, как певица сама объяснила причину травмы.