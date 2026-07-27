Символічний жест: Галкін, Макаревич, Вайкуле заговорили українською (відео)

Міжнародний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 перетворився на потужний жест підтримки України – латвійська зірка Лайма Вайкуле виконала пісню "Українське серце" на тлі синьо-жовтого прапора, а російський музикант Андрій Макаревич передав привіт друзям у Києві. Того ж вечора антивоєнну позицію висловили й Алла Пугачова та Максим Галкін.

Лайма Вайкуле обрала для виступу на фестивалі композицію українською мовою – "Українське серце". Поки лунала пісня, на величезному сценічному екрані розгорнувся прапор України, а до співачки долучилися колеги з Латвії та Естонії.

Разом вони виконали рядки: "Так сміливо б'ється українське серце за свободу, мир і кращі дні. За мир та любов, за нас усіх. Де мир – там любов, дитячий сміх". Цей номер став чи не найбільш зворушливим моментом першого концертного вечора – глядачі не приховували сліз і нагородили артистів тривалими оваціями. Про український слід на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2026, – читайте у матеріалі Фокусу.

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Україномовна Вайкуле

Примітно, що весь виступ Вайкуле звертався до залу винятково українською, без жодного слова російською. Для самої співачки такий крок не став несподіванкою: відколи почалося повномасштабне вторгнення, вона неодноразово відкрито ставала на бік України та засуджувала агресію Росії.

Запис виступу миттєво розлетівся соцмережами – користувачі активно ділилися враженнями від емоційного номера.

Макаревич: "Щодня прокидаюся з надією"

Підтримав українців зі сцени фестивалю й російський музикант Андрій Макаревич, закликавши українською – "тримайтеся".

"Я передаю привіт усім моїм друзям із Києва і всім шанувальникам. Тримайтеся. І я щодня прокидаюся з відчуттям, що, можливо, сьогодні це закінчиться. Я дуже сподіваюся, що це закінчиться скоро", – сказав він.

Артист зізнався, що з радістю щоразу повертається до Юрмали на фестиваль, який організовує Вайкуле. Його приваблює тепла атмосфера та прийом публіки.

Пугачова з Галкіним

77-річна Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним теж відвідали відкриття фестивалю й у розмові з журналістами висловили підтримку українцям.

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Пугачова зазначила, що готова заспівати в Києві, але лише "під мирним небом". Проходячи повз журналістів, Галкін подякував їм українською мовою.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala тривав з 24 до 26 липня у концертному залі "Дзінтарі" й зібрав артистів з різних країн, зокрема й українських. Серед гостей відкриття були Олег Скрипка з гуртом "Воплі Відоплясова", Оля Полякова, Потап і Настя Каменських, яка перейшла на іспанську.

Не обійшлося і без скандалу: Полякову розкритикували в мережі за відео, де вона з'явилась поруч із росіянином Сергієм Григор'євим-Апполоновим, чия позиція щодо війни в Україні залишається неоднозначною. Ролик, опублікований в Instagram фестивалю, після хвилі обурення видалили, хоча частина користувачів заступилася за співачку, нагадавши, що Григор'єв-Апполонов уже понад 20 років мешкає в Європі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

День народження Максима Галкіна не обійшовся без ажіотажу в мережі – нові фото артиста шокували шанувальників: 50-річний ювіляр виглядає настільки молодо, підтягнуто й стильно, що це стало окремою темою для обговорення;

Резонансу зазнала й публічна зустріч Галкіна з психологинею Наталією Холоденко – вона розповіла про це спілкування з російським шоуменом та зазначила, що розмовляли вони українською. Втім, її допис отримав хвилю критики: блогерка Олена Мандзюк публічно присоромила психологиню за такий контакт;

Ще один інформаційний привід дав сам Галкін, який раніше оприлюднив фото Пугачової з тростиною в руці – задовго до того, як співачка сама пояснила причину травми.