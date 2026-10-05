"Покажіть це Каменських": Максим Галкін заспівав українською і вразив мережу (відео)

Популярний шоумен Максим Галкін, який виїхав з Росії після початку повномасштабної війни, вкотре виразив підтримку Україні та заспівав нашою солов’їною мовою. Артист виконав відомий хіт Іво Бобула "Розмова з тобою".

Галкін дав концерт у Празі 27 вересня. Фрагментом його виступу поділились в Instagram.

Галкін заспівав українською

Українці, які відвідали концерт Галкіна, були вражені його виступом. За їхніми словами, особливо приємно було почути, як шоумен заспівав українські пісні.

"Для мене це було дуже зворушливо й символічно. Видно, що він з повагою ставиться до України та підтримує нашу державу. Сьогодні багато наших людей, на жаль, продовжують розмовляти російською, хоча українська мова – це наша культура, наша історія та наша ідентичність. Тому особливо приємно бачити, коли відомий артист виходить на сцену й співає українською", — зазначила авторка допису.

Видео дня

Користувачі мережі залишили безліч коментарів під відео зі співом Галкіна. До того ж українці пригадали гучну заяву Насті Каменських, у якої нібито з'явилася кіста через українську мову.

"Скиньте це, будь ласка, Насті Каменських. Нехай повчиться в нього";

"Максим, це неймовірно!";

"Наглядний приклад того, як можна легко й швидко вивчити українську мову. Було б тільки бажання!";

"Кіста в нього не виросла, як у Каменських".

Реакція українців на спів Галкіна Фото: Instagram Реакція українців на спів Галкіна Фото: Instagram Реакція українців на спів Галкіна Фото: Instagram

Позиція Галкіна у війні

Після початку повномасштабного вторгнення Максим Галкін та його дружина Алла Пугачова виїхали з Росії та наразі живуть за кордоном. Шоумен неодноразово засуджував агресію військових РФ та показував наслідки обстрілів українських міст.

До того ж артист часто виконує українські пісні на своїх концертах. Через це Росія оголосила його "іноагентом".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алла Пугачова та Максим Галкін прокоментували можливість свого візиту до України. На музичному фестивалі у Латвії співачка заявила про готовність приїхати до Києва, якщо отримає відповідне запрошення.

Також Лайма Вайкуле виконала пісню "Українське серце" на тлі синьо-жовтого прапора, а російський музикант Андрій Макаревич передав привіт друзям у Києві. Крім цього, антивоєнну позицію висловили й Алла Пугачова та Максим Галкін.

До речі, Максим Галкін кардинально змінив зовнішність. Відео з оновленим стилем артист оприлюднив у своїх соціальних мережах, викликавши активні обговорення серед аудиторії.