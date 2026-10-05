Бывшая жена Ращука впервые за долгое время показала подросшего сына (фото)

Украинская актриса Виктория Билан впервые за долгое время показала сына, которого родила от актёра-воина Владимира Ращука. Сегодня, 5 октября, мальчику исполнился один год.

В честь праздника знаменитость опубликовала трогательные снимки с малышом в Instagram (vikki.bilan). Билан показала фото сына с первых дней жизни и по сегодняшний день.

Как выглядит подросший сын Билан и Ращука

Актриса опубликовала коллажи со снимками сына, сделанными, когда мальчику было всего 10 дней и 10 месяцев. Билан повторила цветовую гамму и наряды из первой фотосессии.

"Красивый мальчик с копной волос, с характером и очаровательной улыбкой, серьёзный и забавный одновременно, зубастый, сильный, любознательный и необыкновенно умный — такой мой Яремчик! Сегодня тебе год, сынок", — мило подписала фото знаменитость.

Билан отметила, что за год сын научил её многим вещам: не бояться начинать всё сначала, радоваться мелочам, не откладывать объятия и нежность на потом и смеяться, даже когда очень устала.

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"Целый год жизни, в которой есть ты, Яремчик. Расти, мой мальчик, не медленнее и не быстрее, а в своём собственном темпе. Учись уверенно ходить, а потом бегать. Будь сильным, но знай, что сильные тоже плачут. Будь добрым, но не покладистым. Смелым, но не бесстрашным. Люби, но не потеряй себя в любви. А больше всего я хочу, чтобы у тебя всегда было право быть просто собой. И чтобы ты был в безопасности", — добавила актриса.

Сын Виктории Билан Фото: Instagram Сын Виктории Билан Фото: Instagram Сын Виктории Билан Фото: Instagram Сын Виктории Билан Фото: Instagram Сын Виктории Билан Фото: Instagram

Личная жизнь Билан

Виктория Билан и актёр-военный Владимир Ращук прожили в браке 13 лет. Весной этого года стало известно о разводе пары. В апреле мужчина откровенно признался, что проблемы с женой начались во время её беременности, а он влюбился в другую.

Сама актриса рассказывала, что во время её беременности Владимир имел отношения с другой женщиной. Она не раз прощала мужа, но тот возвращался к любовнице.

Виктория Билан и актер-военный Владимир Ращук Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виктория Билан заявляла, что её бывший муж Владимир Ращук знал, когда и где запланированы крестины их сына Яремчика, но не явился на обряд.

Также актриса призналась, о чём сожалеет в их браке. Билан считает, что нужно было раньше прекратить отношения — сразу после того, как Ращук был уличен в изменах.

Кроме того, Билан рассказывала, что в начале отношений Владимир уже бросал Викторию ради другой. Это произошло через три месяца после начала их романа.