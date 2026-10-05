Ексдружина Ращука вперше за довгий час показала підрослого сина (фото)
Українська акторка Вікторія Білан вперше за довгий час показала сина, якого народила від актора-воїна Володимира Ращука. Сьогодні, 5 жовтня, хлопчику виповнився один рік.
На честь свята знаменитість оприлюднила щемливі кадри з малюком в Instagram (vikki.bilan). Білан показала фото сина з перших днів життя і до сьогодні.
Як виглядає підрослий син Білан та Ращука
Акторка опублікувала колажі із знімками сина, які були зроблені, коли хлопчику було лише 10 днів, та у 10 місяців. Білан повторила кольори та костюми з першої фотосесії.
"Красивий, чубатенький хлопчик з характером і чарівною усмішкою, серйозний і смішний одночасно, зубастий, сильний, допитливий і надзвичайно розумний, такий мій Яремчик! Сьогодні тобі рік, синку", — мило підписала фото знаменитість.
Білан зазначила, що за рік син навчив її багатьом речам: не боятися починати все спочатку, радіти дрібницям, не відкладати обійми і ніжності на потім та сміятися, навіть коли дуже втомилася.
"Цілий рік життя, в якому є ти, Яремчику. Рости, мій хлопчику, не повільніше і не швидше, а у своєму власному темпі. Вчися впевнено ходити, потім бігати. Будь сильним, але знай, що сильні теж плачуть. Будь добрим, але не зручним. Сміливим, але не безстрашним. Люби, але не загуби в любові себе. А найбільше я хочу, щоб ти завжди мав право бути просто собою. І щоб був в безпеці", — додала акторка.
Особисте життя Білан
Вікторія Білан та актор-військовий Володимир Ращук були у шлюбі 13 років. Навесні цього року стало відомо про розлучення пари. У квітні чоловік відверто зізнався, що проблеми з дружиною почались під час її вагітності, а він закохався в іншу.
Сама акторка розповідала, що під час її вагітності Володимир мав стосунки з іншою жінкою. Вона неодноразово пробачала чоловіка, але той повертався до коханки.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Вікторія Білан заявляла, що її колишній чоловік Володимир Ращук був у курсі, коли та де заплановані хрестини їхнього сина Яремчика, але не зʼявився на таїнстві.
- Також акторка зізналася, про що шкодує у їхньому шлюбі. Білан вважає, що треба було раніше припинити стосунки — одразу після викриття Ращука на зрадах.
Крім того, Білан розповідала, що на початку стосунків Володимир уже кидав Вікторію заради іншої. Це сталося через три місяці після початку їхнього роману.