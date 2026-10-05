29-летняя модель появилась на публике в пиджаке без нижней одежды (фото)

Американская модель Брукс Нейдер привлекла всеобщее внимание на показе Mugler в рамках Парижской недели моды, выбрав для этого мероприятия провокационный наряд. Звезда появилась перед камерами в потрясающем полностью чёрном ансамбле с откровенными акцентами.

Центральным элементом её образа стал удлинённый облегающий жакет с выразительными плечами и объёмными рукавами. Надев его прямо на кожу и застегнув лишь на одну пуговицу, модель подчеркнула глубокий V-образный вырез.

Американская модель Брукс Нейдер Фото: коллаж Фокус

Она сочетала топ с асимметричной юбкой средней длины с высоким разрезом, который эффектно обнажал ногу почти до бедра. Смелый образ дополняли чёрные босоножки на шпильках с узкими ремешками и длинные блестящие серьги.

В частности, стильный образ дополнили элегантная прическа с локонами, зачесанными набок, эффектный макияж глаз и лаконичный маникюр в светлых оттенках.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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