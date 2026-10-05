29-річна модель вийшла в люди в піджаку без спіднього (фото)

Американська модель Брукс Нейдер привернула увагу всіх на показі Mugler під час Паризького тижня моди, обравши для цього заходу провокаційний наряд. Зірка з’явилася перед камерами у вражаючому повністю чорному ансамблі з відвертими акцентами.

Центральним елементом її образу став подовжений облягаючий жакет з виразними плечима та об’ємними рукавами. Одягнувши його безпосередньо на шкіру та застебнувши лише на один гудзик, модель підкреслила глибокий V-подібний виріз.

Американська модель Брукс Нейдер Фото: колаж Фокус

Вона поєднала верх з асиметричною спідницею середньої довжини з високим розрізом, який ефектно показував ногу майже до стегна. Сміливий образ доповнювали чорні босоніжки на шпильках з вузькими ремінцями та довгі блискучі сережки.

Зокрема, стильний лук прикрасила елегантна зачіска з локонами, зачесаними набік, ефектний макіяж очей та простий манікюр світлих відтінків.

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