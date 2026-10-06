Ужасные раны на теле: предательница Оксана Марченко пожаловалась на загадочную болезнь
Скандальная телеведущая-предательница Оксана Марченко, которая сейчас живет в России, пожаловалась на загадочную болезнь. Супруга бывшего депутата от ОПЗЖ показала жуткие раны на теле.
Марченко вышла в эфир, где заявила, что однажды на её теле появились страшные раны и ожоги, которые никак не исчезали. Из-за этого ведущей приходилось носить закрытую одежду.
Марченко пожаловалась на загадочную болезнь
По словам предательницы, восемь ран на теле не зажили, а были яркого цвета. Ей было больно, и она пыталась их скрыть.
"У меня восемь ран на груди, такие ожоги. Было восемь таких страшных. Даже не зажили. Они были такого яркого цвета. Я носила высокие водолазки, потому что это было ужасно", — пожаловалась Марченко.
Откуда появились раны — ведущая не рассказала. Однако она успела заявить, что у неё всё очень быстро зажило. И в этом ей якобы помогло "исцеление".
Так, во время паломничества священник прикоснул Марченко к святым мощам, а на следующий день раны и ожоги якобы исчезли.
"Утром я проснулась с чистой кожей. Кто-то может сказать, что, конечно, рана зажила и так далее. Я даже не пытаюсь никого убедить", — сказала предательница.
Марченко предала Украину
После начала полномасштабной войны скандальная телеведущая встала на сторону России. 18 февраля 2022 года Марченко выехала из Украины через Беларусь в РФ. Там она занимается своей профессиональной деятельностью.
СНБО ввело санкции против предательницы и её мужа Виктора Медведчука. Также арестованы все активы и имущество супругов.
Интересно, что крестным отцом Марченко и Медведчука является президент России Владимир Путин. Именно он в 2004 году крестил дочь этой пары, Дарью.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Оксана Марченко причастна к финансированию российских оккупантов. Она является конечным бенефициаром киевских компаний и предприятий в Ялте, которые "перечисляли миллионные суммы" на счета Росгвардии и российского Министерства внутренних дел в оккупированном Крыму.
- Кроме того, телеведущая сейчас снимается в религиозном проекте на территории России. Кадры с её участием в программе "Простые чудеса" вызвали волну обсуждений в соцсетях.
Кроме того, Марченко владела акциями стратегического завода "Днепроспецсталь". Предприятие контролировалось через офшорные компании.