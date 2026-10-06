Ужасные раны на теле: предательница Оксана Марченко пожаловалась на загадочную болезнь

Скандальная телеведущая-предательница Оксана Марченко, которая сейчас живет в России, пожаловалась на загадочную болезнь. Супруга бывшего депутата от ОПЗЖ показала жуткие раны на теле.

Марченко вышла в эфир, где заявила, что однажды на её теле появились страшные раны и ожоги, которые никак не исчезали. Из-за этого ведущей приходилось носить закрытую одежду.

Марченко пожаловалась на загадочную болезнь

По словам предательницы, восемь ран на теле не зажили, а были яркого цвета. Ей было больно, и она пыталась их скрыть.

"У меня восемь ран на груди, такие ожоги. Было восемь таких страшных. Даже не зажили. Они были такого яркого цвета. Я носила высокие водолазки, потому что это было ужасно", — пожаловалась Марченко.

Откуда появились раны — ведущая не рассказала. Однако она успела заявить, что у неё всё очень быстро зажило. И в этом ей якобы помогло "исцеление".

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Так, во время паломничества священник прикоснул Марченко к святым мощам, а на следующий день раны и ожоги якобы исчезли.

"Утром я проснулась с чистой кожей. Кто-то может сказать, что, конечно, рана зажила и так далее. Я даже не пытаюсь никого убедить", — сказала предательница.

Раны и ожоги Оксаны Марченко Фото: Скрин видео Как сейчас выглядит Оксана Марченко Фото: Скрин видео

Марченко предала Украину

После начала полномасштабной войны скандальная телеведущая встала на сторону России. 18 февраля 2022 года Марченко выехала из Украины через Беларусь в РФ. Там она занимается своей профессиональной деятельностью.

СНБО ввело санкции против предательницы и её мужа Виктора Медведчука. Также арестованы все активы и имущество супругов.

Интересно, что крестным отцом Марченко и Медведчука является президент России Владимир Путин. Именно он в 2004 году крестил дочь этой пары, Дарью.

Оксана Марченко сегодня Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оксана Марченко причастна к финансированию российских оккупантов. Она является конечным бенефициаром киевских компаний и предприятий в Ялте, которые "перечисляли миллионные суммы" на счета Росгвардии и российского Министерства внутренних дел в оккупированном Крыму.

Кроме того, телеведущая сейчас снимается в религиозном проекте на территории России. Кадры с её участием в программе "Простые чудеса" вызвали волну обсуждений в соцсетях.

Кроме того, Марченко владела акциями стратегического завода "Днепроспецсталь". Предприятие контролировалось через офшорные компании.