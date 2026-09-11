Похожа на монахиню: 53-летнюю Оксану Марченко не узнать на последних фото

Телеведущая Оксана Марченко, которая на протяжении многих лет вела шоу на украинском телевидении, теперь снимается в религиозном проекте на территории России. Кадры с её участием в программе "Простые чудеса" вызвали бурную дискуссию в социальных сетях.

В выпуске "Простых чудес" речь шла о проекте Оксаны Марченко "Паломница", в рамках которого она путешествует по святым местам, встречается со священнослужителями и прихожанами, размышляет о вере, выборе, прощении и любви. По словам авторов, именно в таких путешествиях происходит "встреча с Богом", которого чаще всего можно узнать в другом человеке.

Под публикациями в Threads пользователи не скрывали эмоций. Кто-то с горечью подытожил карьерный путь бывшей телезвезды: "Была телезвездой — стала „паломницей“ в России. Вот это я понимаю — карьерный поворот, которого никто не ожидал".

Оксана Марченко стала очень религиозной Фото: Threads

Другие вспоминали детские впечатления: "В детстве я считала её самым добрым человеком в мире… С восторгом смотрела на те платья. Выросла и ***, что это жена адвоката Стуса (Виктора Медведчука – Ред.), и все их связи".

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Оксана Марченко вела ряд популярных шоу Фото: Threads

Были и теплые воспоминания о телевизионном прошлом: "Как ведущая она мне очень нравилась", "В роли ведущей она была классной", "В проектах СТБ она действительно производила очень приятное впечатление". Кто-то не удержался от сарказма, вспомнив наряды с глубоким декольте и слухи о пластических операциях. Как можно заметить, сейчас бывшую звезду экрана не узнать, она больше напоминает монахиню.

Оксана Марченко в программе "Простые чудеса" Фото: Threads

Карьера Марченко на украинском телевидении началась ещё в 1992 году — с эфиров на "ЮТАР" и УТ-1, в частности в программах "Доброе утро, Украина!" и "УТН-Панорама". Впоследствии она вела авторские проекты "Имена" (УТ-1, "Интер") и "Шоу Оксаны Марченко" (ТЕТ).

От "Украина ищет таланты" до побега

Самый яркий период карьеры пришелся на 2009–2014 годы, когда она неизменно возглавляла команду ведущих шоу "Украина ищет таланты" на канале СТБ, а с 2010 по 2017 год вела ещё и "Х-фактор" на этом же канале.

Оксана Марченко с мужем Виктором Медведчуком Фото: Instagram oksana.marchenko.official

В 2017 году Марченко появилась в эфире программы "Время строить" на канале "Интер", а годом позже — в танцевальном проекте "Танцы со звездами" на канале "1+1" В 2011 году она получила премию "Телетриумф" и титул "Самой красивой женщины Украины" от журнала Viva!.

Однако за несколько дней до полномасштабного вторжения, 18 февраля 2022 года, Марченко выехала из Украины через Беларусь. С тех пор она живёт в России, где продолжила как медийную, так и предпринимательскую деятельность: осенью 2023 года стало известно об открытии ею киностудии, а также о долях в российских нефтедобывающих компаниях через офшоры.

Санкции и розыск

Еще в начале 2021 года СНБО ввел санкции против Марченко и ее мужа Виктора Медведчука, а ее активы и имущество в Украине — корпоративные права, земельные участки — были арестованы.

МВД Украины объявило Оксану Марченко в розыск в апреле 2023 года по подозрению в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя.

Интересно, что крестным отцом самой Марченко и Медведчука является никто иной, как Владимир Путин: в 2004 году он вместе со Светланой Медведевой крестил их дочь Дарину.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Пластический хирург о "новом лице" Оксаны Марченко: какие операции она могла сделать?

Сама телеведущая исчезла из поля зрения СМИ и не общается в своих социальных сетях.

Кроме того, Фокус рассказывал о некоторых звездах, получивших российское гражданство, и не только.