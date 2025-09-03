Оксана Марченко покинула Украину в сопровождении агента СБУ, — СМИ (видео)

Жена политика Виктора Медведчука, Оксана Марченко, покинула Украину за несколько дней до начала масштабного вторжения России. По информации СМИ, ее сопровождал охранник, который позже оказался агентом Службы безопасности Украины.

Как говорится в расследовании издания "Слідства.Інфо", Марченко пересекла украинско-белорусскую границу в сопровождении нескольких охранников, среди которых был Валерий Семенович Туз, который вскоре после этого события официально стал работником СБУ. Другие охранники были связаны с компанией "Шторм", которая обеспечивала безопасность семьи Медведчука. На видео видно, как охранники демонстрируют пограничникам содержимое багажников двух автомобилей, после чего вместе с Марченко беспрепятственно проходят паспортный контроль.

Также журналисты установили, что Валерий Туз был двойным агентом СБУ и сотрудничал со спецслужбой еще до официального трудоустройства. В частности, охранники организовали выезд Марченко как спланированную операцию, и в тот же вечер машины, которые ее вывезли, вернулись в Украину без жены Медведчука. По данным источников, Марченко после пересечения границы продолжила движение дальше, сопровождаемая Тузом.

Расследование журналистов "Слідства.Інфо"

Стоит заметить, что в феврале 2022 года юридических препятствий для выезда Марченко не существовало. В то время она не имела подозрений или мер пресечения, в отличие от своего мужа, который находился под домашним арестом из-за уголовного производства СБУ по финансированию терроризма. Подозрение Марченко объявили только в феврале 2023 года по делу о финансировании российских силовых структур с 2014 года. В СБУ объяснили, что сообщение о подозрении регламентируется процессуальными нормами и зависит от наличия достаточных доказательств, а не от места пребывания лица.

В конце концов, журналисты "Слідства.Інфо" не получили комментариев от Оксаны Марченко и не смогли подтвердить в СБУ, владели ли они информацией о ее планируемом выезде в сопровождении агента. Также остаются без ответа вопросы о роли тогдашнего главы СБУ Ивана Баканова в этой ситуации и того, насколько спецслужба контролировала перемещение жены Медведчука накануне масштабного вторжения.

Напомним, что Кирилл Молчанов, бывший политтехнолог Виктора Медведчука, весной этого года был задержан в Польше, после чего находится под арестом в Киеве и сотрудничает со следствием. В рамках расследования СБУ он дал показания о деятельности "информационных диверсантов" ФСБ РФ, которые под руководством Медведчука осуществляют медийные атаки в Украине. Молчанов признался, что одновременно работал на две российские спецслужбы — ФСБ и внешнюю разведку РФ (СВР).

Также в августе журналисты исследовали, почему арестованная яхта Виктора Медведчука стоимостью $200 миллионов до сих пор находится в Хорватии и кто оплачивает ее содержание. Несмотря на неоднократные заявления о национализации и намерения продать судно, оно остается на месте, а обслуживанием яхты, по данным СМИ, может заниматься сам подозреваемый в государственной измене.