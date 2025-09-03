Оксана Марченко покинула Україну у супроводі агента СБУ, — ЗМІ (відео)

Дружина політика Віктора Медведчука, Оксана Марченко, залишила Україну за кілька днів до початку масштабного вторгнення Росії. За інформацією ЗМІ, її супроводжував охоронець, який пізніше виявився агентом Служби безпеки України.

Як йдеться у розслідуванні видання "Слідства.Інфо", Марченко перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі кількох охоронців, серед яких був Валерій Семенович Туз, який невдовзі після цієї події офіційно став працівником СБУ. Інші охоронці були пов’язані з компанією "Шторм", що гарантувала безпеку родини Медведчука. На відео видно, як охоронці демонструють прикордонникам вміст багажників двох автомобілів, після чого разом із Марченко безперешкодно проходять паспортний контроль.

Також журналісти встановили, що Валерій Туз був подвійним агентом СБУ і співпрацював зі спецслужбою ще до офіційного працевлаштування. Зокрема, охоронці організували виїзд Марченко як сплановану операцію, і того ж вечора автівки, що її вивезли, повернулися в Україну без дружини Медведчука. За даними джерел, Марченко після перетину кордону продовжила рух далі, супроводжувана Тузом.

Розлідування журналістів "Слідства.Інфо"

Варто зауважити, що у лютому 2022 року юридичних перешкод для виїзду Марченко не існувало. На той час вона не мала підозр або запобіжних заходів, на відміну від свого чоловіка, який перебував під домашнім арештом через кримінальне провадження СБУ щодо фінансування тероризму. Підозру Марченко оголосили лише у лютому 2023 року у справі про фінансування російських силових структур із 2014 року. У СБУ пояснили, що повідомлення про підозру регламентується процесуальними нормами та залежить від наявності достатніх доказів, а не від місця перебування особи.

Зрештою, журналісти "Слідства.Інфо" не отримали коментарів від Оксани Марченко та не змогли підтвердити у СБУ, чи володіли вони інформацією про її планований виїзд у супроводі агента. Також залишаються без відповіді питання щодо ролі тодішнього очільника СБУ Івана Баканова у цій ситуації та того, наскільки спецслужба контролювала переміщення дружини Медведчука напередодні масштабного вторгнення.

Нагадаємо, що Кирило Молчанов, колишній політтехнолог Віктора Медведчука, навесні цього року був затриманий у Польщі, після чого перебуває під арештом у Києві та співпрацює зі слідством. У межах розслідування СБУ він дав свідчення про діяльність "інформаційних диверсантів" ФСБ РФ, які під керівництвом Медведчука здійснюють медійні атаки в Україні. Молчанов зізнався, що одночасно працював на дві російські спецслужби — ФСБ і зовнішню розвідку РФ (СЗР).

Також у серпні журналісти дослідили, чому арештована яхта Віктора Медведчука вартістю $200 мільйонів досі перебуває у Хорватії та хто оплачує її утримання. Попри неодноразові заяви про націоналізацію та наміри продати судно, воно залишається на місці, а обслуговуванням яхти, за даними ЗМІ, може займатися сам підозрюваний у державній зраді.