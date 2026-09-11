Схожа на монашку: 53-річну Оксану Марченко не впізнати на останніх фото

Телеведуча Оксана Марченко, яка роками вела шоу на українському телебаченні, тепер знімається в релігійному проєкті на території Росії. Кадри з її участю в програмі "Прості дива" спричинили хвилю обговорень у соцмережах.

У випуску "Простих див" ішлося про проєкт Оксани Марченко "Паломниця", в рамках якого вона подорожує святими місцями, зустрічається зі священнослужителями та парафіянами, роздумує про віру, вибір, прощення й любов. За словами авторів, саме в таких мандрівках відбувається "зустріч із Богом", якого найчастіше можна впізнати в іншій людині.

Під публікаціями в Threads користувачі не приховували емоцій. Хтось із гіркотою підсумував кар’єрний шлях колишньої телезірки: "Була телевізійною зіркою – стала "паломницею" в росії. Оце я розумію – кар'єрний поворот, якого ніхто не очікував".

Оксана Марченко стала дуже релігійною Фото: Threads

Інші згадували дитячі враження: "Я в дитинстві вважала її найдобрішою людиною у світі… Дивилась із палаючими очима на ті сукні. Виросла і ***, що це дружина адвоката Стуса (Віктора Медведчука – Ред.), і всі їхні зв'язки".

Видео дня

Оксана Марченко вела низку популярних шоу Фото: Threads

Були й теплі спогади про телевізійне минуле: "Як ведуча вона мені дуже подобалася", "Ведучою вона була прикольною", "На СТБ-проєктах вона дійсно справляла дуже приємне враження". Хтось не втримався від сарказму, згадавши вбрання з глибокими декольте та чутки про пластичні операції. Як можна помітити, зараз колишню зірку екрана не впізнати, вона більше нагадує черницю.

Оксана Марченко в програмі "Прості дива" Фото: Threads

Кар'єра Марченко на українському телебаченні почалася ще в 1992 році – з ефірів на "ЮТАР" та УТ-1, зокрема програм "Доброго ранку, Україно!" та "УТН-Панорама". Згодом вона вела авторські проєкти "Імена" (УТ-1, "Інтер") та "Шоу Оксани Марченко" (ТЕТ).

Від "Україна має талант" до втечі

Найяскравіший період кар'єри припав на 2009-2014 роки, коли вона незмінно очолювала ведучих шоу "Україна має талант" на СТБ, а з 2010 по 2017 рік вела ще й "Х-фактор" на цьому ж каналі.

Оксана Марченко з чоловіком Віктором Медведчуком Фото: Instagram oksana.marchenko.official

У 2017-му Марченко з'явилася в ефірі "Часу будувати" на "Інтері", а роком пізніше – в танцювальному проєкті "Танці з зірками" на "1+1" У 2011 році вона отримала "Телетріумф" і титул "Найкрасивішої жінки України" від журналу Viva!.

Одначе за кілька днів до повномасштабного вторгнення, 18 лютого 2022 року, Марченко виїхала з України через Білорусь. Відтоді живе в Росії, де продовжила і медійну, і підприємницьку діяльність: восени 2023 року стало відомо про відкриття нею кіностудії, а також про частки в російських нафтовидобувних бізнесах через офшори.

Санкції та розшук

Ще на початку 2021 року РНБО запровадила санкції проти Марченко та її чоловіка Віктора Медведчука, а її активи й майно в Україні – корпоративні права, земельні ділянки – арештовано.

МВС України оголосило Оксану Марченко в розшук у квітні 2023 року за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.

Цікаво, що кумом самої Марченко та Медведчука є ніхто інший, як Володимир Путін: у 2004 році він разом зі Світланою Медведєвою хрестив їхню доньку Дарину.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Пластичний хірург про "нове обличчя" Оксани Марченко: які операції вона могла зробити?

Сама телеведуча зникла з медійного поля та не веде комунікацію у своїх соціальних мережах.

Крім того, Фокус розповідав про деяких із зірок, які отримали російське громадянство і не тільки.