Жахливі рани на тілі: зрадниця Оксана Марченко поскаржилась на загадкову хворобу

Скандальна телеведуча-зрадниця Оксана Марченко, яка нині живе у Росії, пожалілась на загадкову хворобу. Дружина екснардепа від ОПЗЖ показала моторошні рани на тілі.

Марченко вийшла в ефір, в якому заявила, що одного дня на її тілі з’явилися страшні рани та опіки, які ніяк не зникали. Через це ведучій доводилось ходити у закритому одязі.

Марченко поскаржилась на загадкову хворобу

За словами зрадниці, вісім ран на тілі були не зарубцьовані, а яскравого кольору. Їй було боляче і вона намагалась приховати їх.

"У мене вісім ран на грудях, такі опіки. Було вісім таких страшних. Навіть не зарубцьовані. Вони були такого яскравого кольору. Я носила високі водолазки, бо це було жахливо", — поскаржилась Марченко.

Звідки з’явились рани – ведуча не розповіла. Однак вона встигла заявити, що в неї все дуже швидко загоїлось. І в цьому їй нібито допомогло "зцілення".

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Так, під час паломництва священник нахилив Марченко до святих мощей, а наступного дня рани та опіки нібито зникли.

"Вранці я прокинулась з чистою шкірою. Хтось може сказати, що, звичайно, загоїлось і таке інше. Я навіть не намагаюся нікого переконати", — сказала зрадниця.

Рани та опіки Оксани Марченко Фото: Скрін відео Як зараз виглядає Оксана Марченко Фото: Скрін відео

Марченко зрадила Україну

Після початку повномасштабної війни скандальна телеведуча стала на бік Росії. 18 лютого 2022 Марченко виїхала з України через Білорусь до РФ. Там вона веде свою професійну діяльність.

РНБО запровадила санкції проти зрадниці та її чоловіка Віктора Медведчука. Також арештовано усі активи та майно подружжя.

Цікаво, що кумом Марченко та Медведчука є президент Росії Володимир Путін. Саме він у 2004 році хрестив доньку пари Дарину.

Оксана Марченко сьогодні Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оксана Марченко причетна до фінансування російських окупантів. Вона є кінцевим бенефіціаром київських компаній і підприємств у Ялті, які "переказували мільйонні суми" на рахунки Росгвардії та російського Міністерства внутрішніх справ в окупованому Криму.

Також ведуча тепер знімається в релігійному проєкті на території Росії. Кадри з її участю в програмі "Прості дива" спричинили хвилю обговорень у соцмережах.

Крім того, Марченко володіла акціями стратегічного заводу "Дніпроспецсталь". Підприємство контролювалося через офшорні компанії.