Копия папы: Оля Полякова показала, как изменилась ее младшая дочь Алису (фото)

Украинская певица Оля Полякова поздравила дочь Алису с днём рождения и показала её редкое фото.

Артистка поделилась редким снимком своей дочери в Instagram. Девочка — копия папы.

Полякова показала дочь

Полякова-старшая призналась, что 15-летняя именинница не разрешает ей публиковать свои новые фото. Вместо этого звездная мама показала архивный снимок.

"Новых фото не будет. Нельзя! Но можно рассказать, что у этой невероятной девочки день рождения! И я безумно люблю её! И она с самого рождения знает, чего хочет, и у неё такой характер, что её боятся даже соседи!" — написала певица.

По словам Поляковой, её свекровь говорила, что "Алисочка станет великим человеком".

"А я хочу, чтобы она была здорова и счастлива. Люблю тебя, моя малышка", — добавила звездная мама.

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Младшая дочь Оли Поляковой Фото: Instagram polyakovamusic

Оля Полякова и бизнесмен Вадим Буряковский женаты с 2004 года. В их семье растут дочери Маша и Алиса. Во время большой войны девочки жили в Великобритании. Впрочем, Алиса уже вернулась домой, а Мария строит жизнь в США и вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли.

Оля Полякова со старшей дочерью Фото: https://www.instagram.com/mashapolyakova/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Оля Полякова отреагировала на скандалы вокруг дуэта Потапа и Насти Каменских во время полномасштабной войны.

Звезда вместе с младшей дочерью Алисой попала под атаку российского "Шахеда" во время поездки на поезде в Польшу.

Кроме того, певица рассказала, что 15 лет скрывала свой настоящий возраст, публично называя себя на пять лет моложе.