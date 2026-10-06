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Копія тата: Оля Полякова показала, як змінилася її молодша дочка Аліса (фото)

полякова показала меншу дочку
Оля Полякова з дочками | Фото: Instagram polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова привітала дочку Алісу з днем народження та показала її рідкісні фото.

Артистка поділилася рідкісним кадром своєї доньки в Instagram. Дівчинка — копія тата.

Полякова показала дочку

Полякова-старша зізналася, що 15-річна іменинниця не дозволяє їй викладати свої нові фото. Натомість зіркова мама показала архівний кадр.

"Нових фото не буде. Не можна! Але можна розказати, що у цієї неймовірної дівчинки день народження! І я люблю її шалено! І вона знає, чого хоче, з народження, і має такий характер, що її бояться навіть сусіди!" — написала співачка.

За словами Полякової, її свекруха казала, що "Алісочка буде великою людиною".

"А я хочу аби була здорова та щаслива. Люблю тебе, мій пупсик", — додала зіркова мама.

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дочка полякової
Менша дочка Олі Полякової
Фото: Instagram polyakovamusic

Оля Полякова та бізнесмен Вадим Буряковський одружені з 2004 року. Від їхнього союзу підростають доньки Маша та Аліса. Під час великої війни дівчата жили у Великобританії. Втім, Аліса вже повернулася додому, а Марія будує життя у США та вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі.

Маша Полякова донька Олі Полякової
Оля Полякова зі старшою дочкою
Фото: https://www.instagram.com/mashapolyakova/

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також співачка розповідала, що 15 років приховувала свій справжній вік, публічно називаючи себе на п'ять років молодшою.