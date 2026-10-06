Копія тата: Оля Полякова показала, як змінилася її молодша дочка Аліса (фото)

Українська співачка Оля Полякова привітала дочку Алісу з днем народження та показала її рідкісні фото.

Артистка поділилася рідкісним кадром своєї доньки в Instagram. Дівчинка — копія тата.

Полякова показала дочку

Полякова-старша зізналася, що 15-річна іменинниця не дозволяє їй викладати свої нові фото. Натомість зіркова мама показала архівний кадр.

"Нових фото не буде. Не можна! Але можна розказати, що у цієї неймовірної дівчинки день народження! І я люблю її шалено! І вона знає, чого хоче, з народження, і має такий характер, що її бояться навіть сусіди!" — написала співачка.

За словами Полякової, її свекруха казала, що "Алісочка буде великою людиною".

"А я хочу аби була здорова та щаслива. Люблю тебе, мій пупсик", — додала зіркова мама.

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Менша дочка Олі Полякової Фото: Instagram polyakovamusic

Оля Полякова та бізнесмен Вадим Буряковський одружені з 2004 року. Від їхнього союзу підростають доньки Маша та Аліса. Під час великої війни дівчата жили у Великобританії. Втім, Аліса вже повернулася додому, а Марія будує життя у США та вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі.

Оля Полякова зі старшою дочкою Фото: https://www.instagram.com/mashapolyakova/

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Полякова відреагувала на скандали навколо дуету Потапа і Насті Каменських під час повномасштабної війни.

Зірка разом з молодшою донькою Алісою потрапила під атаку російського "Шахеда" під час поїздки потягом до Польщі.

Також співачка розповідала, що 15 років приховувала свій справжній вік, публічно називаючи себе на п'ять років молодшою.