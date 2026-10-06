UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Актер-воин после измен жене обратился к их сыну (фото)

Владимир Ращук поздравил сына
Владимир Ращук | Фото: Instagram

Украинский актёр и военный Владимир Ращук обратился к сыну Яреме в день его первого дня рождения.

В Instagram воин опубликовал фото своего первенца и признался, что на этот раз не удалось поздравить ребенка лично.

Ращук поздравил сына

Актер опубликовал фото Яремы в коляске.

"Яремчику сегодня исполнился год. Я хотел бы провести этот день с ним. Пока что это не получается. Не хочу вдаваться в подробности, но верю, что всегда можно договориться по-человечески. Не ради себя, а ради него. Ребенку нужны оба родителя", — написал Ращук.

Актер подчеркнул, что всегда будет рядом с сыном.

"Сынок, с днем рождения. И, читая этот текст спустя годы, знай, что я тебя люблю и всегда буду рядом, несмотря ни на что", — добавил Владимир.

Видео дня
сын Ращука
Владимир Ращук показал сына
Фото: Instagram

Скандальный развод Ращука

Весной стало известно о разводе звезды сериала "Пограничники" и его жены Виктории Билан после 13 лет отношений. В апреле актер заявил, что влюбился, а проблемы в браке начались во время беременности жены.

Позже Виктория рассказала, что пережила тяжелый период, будучи беременной. По ее словам, ее муж в то время заводил отношения с другой женщиной. Она прощала актера, но тот все равно возвращался к любовнице, которую знает уже очень давно.

Ращук, жена
Владимир Ращук с бывшей женой и сыном
Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Ращук отреагировал на нашумевшее интервью своей бывшей.