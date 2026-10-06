Актер-воин после измен жене обратился к их сыну (фото)

Украинский актёр и военный Владимир Ращук обратился к сыну Яреме в день его первого дня рождения.

В Instagram воин опубликовал фото своего первенца и признался, что на этот раз не удалось поздравить ребенка лично.

Ращук поздравил сына

Актер опубликовал фото Яремы в коляске.

"Яремчику сегодня исполнился год. Я хотел бы провести этот день с ним. Пока что это не получается. Не хочу вдаваться в подробности, но верю, что всегда можно договориться по-человечески. Не ради себя, а ради него. Ребенку нужны оба родителя", — написал Ращук.

Актер подчеркнул, что всегда будет рядом с сыном.

"Сынок, с днем рождения. И, читая этот текст спустя годы, знай, что я тебя люблю и всегда буду рядом, несмотря ни на что", — добавил Владимир.

Видео дня

Владимир Ращук показал сына Фото: Instagram

Скандальный развод Ращука

Весной стало известно о разводе звезды сериала "Пограничники" и его жены Виктории Билан после 13 лет отношений. В апреле актер заявил, что влюбился, а проблемы в браке начались во время беременности жены.

Позже Виктория рассказала, что пережила тяжелый период, будучи беременной. По ее словам, ее муж в то время заводил отношения с другой женщиной. Она прощала актера, но тот все равно возвращался к любовнице, которую знает уже очень давно.

Владимир Ращук с бывшей женой и сыном Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Виктория Билан рассказала о скандальном разводе с Владимиром Ращуком и призналась, о чем сожалеет в их браке.

Актриса публично рассказала о причинах развода после рождения ребенка.

Кроме того, Ращук отреагировал на нашумевшее интервью своей бывшей.