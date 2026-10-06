Актор-воїн після зрад дружині звернувся до їхнього сина (фото)

Український актор та військовий Володимир Ращук звернувся до сина Яреми в його перший день народження.

В Instagram воїн показав фото первістка та зізнався, що цього разу не вдалося привітати дитину особисто.

Ращук привітав сина

Актор опублікував фото Яреми у візочку.

"Яремчику сьогодні рік. Я хотів би провести цей день із ним. Поки що не виходить. Вдаватися в подробиці не хочу, але вірю, що завжди можна домовитися по-людськи. Не заради себе, а заради нього. Дитині потрібні обоє батьків", — написав Ращук.

Актор наголосив, що завжди буде поруч із сином.

"Синку, з днем народження. І, читаючи цей текст через роки, знай, що я тебе люблю і завжди буду поруч попри все", — додав Володимир.

Володимир Ращук показав сина Фото: Instagram

Скандальне розлучення Ращука

Навесні стало відомо про розлучення зірки серіалу "Прикордонники" та його дружини Вікторії Білан після 13 років стосунків. У квітні актор сказав, що закохався, а проблеми у шлюбі почалися під час вагітності дружини.

Видео дня

Згодом уже Вікторія заявила, що вагітною пережила важкий період. За її словами, чоловік у той час будував стосунки з іншою жінкою. Вона пробачала актора, але той усе одно повертався до коханки, яку знає дуже давно.

Володимир Ращук з колишньою дружиною та сином Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Вікторія Білан заговорила про скандальне розлучення з Володимиром Ращуком, та зізналася, про що шкодує у їхньому шлюбі.

Акторка публічно розповіла про причини розлучення після народження дитини.

Крім того, Ращук відреагував на резонансне інтервʼю колишньої.