Актор-воїн після зрад дружині звернувся до їхнього сина (фото)
Український актор та військовий Володимир Ращук звернувся до сина Яреми в його перший день народження.
В Instagram воїн показав фото первістка та зізнався, що цього разу не вдалося привітати дитину особисто.
Ращук привітав сина
Актор опублікував фото Яреми у візочку.
"Яремчику сьогодні рік. Я хотів би провести цей день із ним. Поки що не виходить. Вдаватися в подробиці не хочу, але вірю, що завжди можна домовитися по-людськи. Не заради себе, а заради нього. Дитині потрібні обоє батьків", — написав Ращук.
Актор наголосив, що завжди буде поруч із сином.
"Синку, з днем народження. І, читаючи цей текст через роки, знай, що я тебе люблю і завжди буду поруч попри все", — додав Володимир.
Скандальне розлучення Ращука
Навесні стало відомо про розлучення зірки серіалу "Прикордонники" та його дружини Вікторії Білан після 13 років стосунків. У квітні актор сказав, що закохався, а проблеми у шлюбі почалися під час вагітності дружини.
Згодом уже Вікторія заявила, що вагітною пережила важкий період. За її словами, чоловік у той час будував стосунки з іншою жінкою. Вона пробачала актора, але той усе одно повертався до коханки, яку знає дуже давно.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Вікторія Білан заговорила про скандальне розлучення з Володимиром Ращуком, та зізналася, про що шкодує у їхньому шлюбі.
- Акторка публічно розповіла про причини розлучення після народження дитини.
Крім того, Ращук відреагував на резонансне інтервʼю колишньої.