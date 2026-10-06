Таран показала 19-летнюю дочь от Доманского: где она живет (фото)

Украинская телеведущая и специальный корреспондент Лидия Таран показала редкие фотографии своей дочери от шоумена Андрея Доманского.

5 октября девушка отпраздновала свой 19-й день рождения. А её знаменитая мама поделилась в Instagram рядом старых и свежих снимков с Василиной.

Лидия Таран показала дочь

Таран пожелала имениннице, чтобы та всегда чувствовала себя свободно, а её желания сбывались.

"Дорогая моя Василинка! Пусть свободный ветер всегда играет в твоих волосах, в мыслях — свобода, а твое желание менять мир к лучшему всегда находит свой путь. И пусть верные друзья всегда будут рядом! Ну и я тоже буду держаться где-то неподалеку, люблю!" — написала звездная мама.

На фото можно было увидеть как маленькую Василину, так и уже взрослую.

Лидия Таран с дочерью Фото: Instagram

Лидия Таран с дочерью Фото: Instagram

Лидия Таран с дочерью Фото: Instagram

Интересно, что именинница получает во Франции образование в области политических наук и ведет очень активную и насыщенную жизнь.

Видео дня

"Ты, мам, конечно, можешь приехать и поздравить, но у меня до вечера занятия, а потом придут друзья. И ещё мы представляем нашу украинскую ассоциацию в университете, ну то есть ты понимаешь", — кратко о приоритетах студентки факультета политических наук, которой исполняется целых 19", — пошутила Лидия.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский телеведущий Андрей Доманский, который в свое время был одним из самых узнаваемых лиц телевидения, после 2022 года почти полностью исчез из публичного пространства.

Лидия Таран поделилась впечатлениями от посещения Елисейского дворца в Париже.

Ведущая попала в ДТП. После столкновения ей пришлось выкарабкиваться из загоревшегося автомобиля.